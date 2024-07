"Lösung" für Bad Wolf in Neu-Ulm gefunden: Abriss und Neubau stehen bevor

Die frühere Gaststätte in der Augsburger Straße soll platt gemacht werden. Entstehen soll dann am Neu-Ulmer Donauufer ein laut Stadt "attraktives Objekt".

Seit mehr als einem Jahrzehnt schon liegt das frühere Bad Wolf brach. Von sich reden machte die einstige Gaststätte zuletzt wegen einer Messerattacke. Ein 42-jähriger Obdachloser hatte im Dezember 2021 in den leer stehenden Räumlichkeiten einen anderen Mann mit 20 Stichen beinahe umgebracht. Verurteilt wurde er zu sechseinhalb Jahren Haft. Schon damals kam die Frage auf: Was wird eigentlich aus dem Gebäude in der Neu-Ulmer Innenstadt? Nach jahrelangem Stillstand kommt jetzt Bewegung in die Sache.

Geht es nach dem Ulmer Gastronom Eberhard "Ebbo" Riedmüller soll schon bald der Abriss des 1872 erbauten Gebäudes in der Augsburger Straße erfolgen. "Dieses Jahr noch", sagt der Barfüßer-Chef im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Ausschreibung der Abrissarbeiten laufe derzeit. Und im kommenden Frühjahr soll angefangen werden, zu bauen. Geplant sei ein Mehrfamilienhaus mit einer Tiefgarage. In der Immobilie seien zehn Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit mit einem Büro vorgesehen. Der Neubau soll genauso hoch werden wie das Nachbarhaus und sechs Stockwerke mit Flachdach sowie einer zurückversetzten Penthouse-Wohnung umfassen.

Bad Wolf in Neu-Ulm wird abgerissen: Genehmigung für Neubau gibt es noch nicht

Eine baurechtliche Genehmigung für das Vorhaben gibt es jedoch noch nicht. Auch, weil noch gar kein Antrag bei der Stadt eingereicht wurde. Aber die Signale, die aus dem Neu-Ulmer Rathaus kommen, sind laut Riedmüller positiv. "Momentan läuft alles gut, sehr einvernehmlich", so der Gastronom. Das Grundstück gehört eigentlich seinen Töchtern. Lange galten sie als Ansprechpartnerinnen für das Vorhaben. Nun aber sei der Vater wieder ins Boot geholt worden, um die Sache voranzutreiben, sagt Riedmüller.

Im Dezember 2021 kam es in dem leerstehenden Gebäude am Neu-Ulmer Donauufer zu einer Messerattacke. Foto: Michael Kroha

Doch warum erst jetzt, woran hakte es? "Teils liegt es an uns", sagt Riedmüller. Es seien vielerlei Gründe. "Nichts Tragisches, manchmal ist es halt so. Gut Ding braucht Weile." Konkreter werden könne er nicht. Anfangs sei größer geplant worden. Auch 20 Wohnungen seien schon vorgesehen gewesen. Zuletzt soll es dem Vernehmen nach wohl auch noch an der Fassade gehakt haben. Die finale Entscheidung sei hier noch nicht gefallen, im Gespräch sei eine Klinkerfassade, wie man sie vor allem aus Wohngebieten entlang von Nord- und Ostsee kennt. Wegen der Donau und ihrer Feuchtigkeit ist eine normale Fassade "nicht so gut", meint Riedmüller. Geplant und entworfen wird die Immobilie vom Ulmer Architekturbüro Roberto Carnevale.

Ebbo Riedmüller wollte auf dem Barfüßer-Gelände ein Hotel mit 100 Zimmern bauen

Dass die Verzögerungen auch im Zusammenhang mit dem benachbarten früheren Barfüßer-Gelände stehen, verneint Riedmüller. Dort wollte er einst ein Hotel mit rund 100 Zimmern, Tiefgarage und Tagungsstätte bauen. Das Vorhaben aber kam nicht zustande. "Corona war das i-Tüpfelchen", sagte er damals. Doch auch gestiegene Baukosten sowie die Tatsache, dass die Bäume dort, nicht gefällt werden können, spielten eine Rolle. Beide Grundstücke aufeinander abgestimmt zu realisieren, sei jedoch nie beabsichtigt gewesen. Was also nun auf dem Gelände des einstigen Offizierscasinos passiert, "war für uns nicht relevant", sagt er.

Für das einstige Barfüßer-Gelände läuft bei der Stadt Neu-Ulm aktuell ein Bewerbungsverfahren zur Vergabe nach Erbbaurecht. Voraussetzung für den künftigen Betreiber ist unter anderem, dass es auf dem Areal weiterhin eine gastronomische Nutzung mit Biergarten gibt. Stadträte äußerten daher Bedenken, dass es künftig Ärger über Lärm geben könnte, sollten beim Bad Wolf Wohneinheiten entstehen. Inzwischen aber soll es mit Stadtverwaltung einen "Konsens" geben, so der Gastronom.

Stadt Neu-Ulm nennt Pläne fürs Bad Wolf ein "attraktives Objekt"

Neu-Ulms Stadtsprecherin Sandra Lützel bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass für das Bad-Wolf-Grundstück eine "Lösung" gefunden wurde. "Aus Sicht der Fachverwaltung handelt es sich um ein attraktives Objekt, das wir uns gut in der Umsetzung vorstellen können", so Lützel. Allerdings stehe die Entscheidung der Politik noch aus. Und die erfolge erst, sobald alle nötigen Unterlagen seitens des Bauherren vorliegen. Dass die Planungen für das Projekt länger dauerten, erklärt sie damit, dass der Bauherr die Planung zwischenzeitlich ausgesetzt und danach deutlich verändert hatte. "Auch gelten wegen der Lage am Donauufer stadtplanerisch / gestalterisch auch andere bzw. höhere Anforderungen, als an weniger prominenten Lagen", so Lützel.