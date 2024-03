Neu-Ulm/Ulm

19:18 Uhr

Neuer Standort? So geht es weiter mit dem Donausteg

Plus Auf Dauer ist der Donausteg zwischen Offenhausen und Friedrichsau nicht zu retten. Warum eine neue Brücke womöglich ein paar Meter versetzt gebaut wird.

Von Annemarie Rencken

Zu retten ist er wohl nicht mehr. Jetzt geht es vielmehr darum, wo er in Zukunft langführen soll: Die Chancen, die Lebenszeit des Donaustegs zwischen Offenhausen und Friedrichsau noch einmal deutlich zu verlängern, sind gering. So gering, dass der Statiker, der dem Neu-Ulmer Bauausschuss diese Woche genauere Details über den Steg berichtete, eindeutig davon abriet. Nach Einschätzung des Fachmanns wäre eine Sanierung "sehr aufwendig und ist nicht empfehlenswert".

Auch die Verwaltung machte in ihrer Vorlage zur Sitzung bereits klar, wie sie zu dem Thema steht: Eine Sanierung sei "nicht mit vertretbarem Aufwand" möglich. Der Hauptgrund: Am Donausteg gibt es nicht nur Risse im Belag, Abplatzungen an den Pfeilern, sondern ein Teil des Betons sei auch so sehr mit "Chlorid verseucht", wie es der Experte ausdrückte, dass man diesen ersetzen müsste. Weil der Beton der Brücke allerdings unter anderem unter starker Spannung steht, halte die Verwaltung das gar für "technisch nicht umsetzbar".

