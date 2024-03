Beim diesjährigen Frühjahrsmarkt will Pfaffenhofen größer auffahren

Die Marktgemeinde möchte ihrem Namen gerecht werden und im 550. Jubiläumsjahr einen besonderen Frühjahrmarkt bieten. Das ist auf dem Kirchplatz geplant.

Was Pfaffenhofen für seinen Frühjahrsmarkt am kommenden Sonntag alles vorhat, klingt ein bisschen nach einem Fest. Kein Wunder: Es ist schließlich Jubiläumsjahr. Vor 550 Jahren hat Pfaffenhofen das exklusive Marktrecht verleihen bekommen, was bekanntlich den Namen und Charakter der "Markt"-Gemeinde prägt. Und weil die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren sowieso ausbaufähig waren, soll der diesjährige Frühjahrsmarkt "komplett neu aufgezogen werden", wie Tamara Schnitzler aus dem Bürgermeisterbüro ankündigt. Das heißt: Mehr Verkaufsstände – bis zu 50 Stück sollen es werden, Live-Musik, Getränkeausschank, eine "Foodmeile" und diverse Programmpunkte seien geplant. Der Frühjahrsmarkt wird von 11 bis 17 Uhr stattfinden, dafür wird der Ortskern um die Kirche und das Rathaus von 5 bis 19 Uhr für den Straßenverkehr abgeriegelt.

Beim Frühjahrsmarkt 2024 in Pfaffenhofen sind 45 Verkaufsstände geplant

"Von Deko über Hundekekse, Wollebecher, Liköre, Sirup bis zu Beton-Deko haben wir viele verschiedene Stände mit dabei", informiert Schnitzler. Sogar einen Thermomix-Stand soll es geben. Für den Frühjahrsmarkt konnte die Verwaltung lokale Direktanbieter und Kunsthandwerker gewinnen – einige dürften vom Weißenhorner Schrannenmarkt bekannt sein. So gibt es zum Beispiel auch Seifen, selbst bedruckte Becher, eine Kunstausstellung und Schmuck aus Beton. Es solle ein Mix aus altbewährten Ausstellern und vielen neuen Anbietern sein, heißt es.

Das kulinarische Angebot soll den Jubiläums-Frühjahrsmarkt besonders machen. So gebe es die klassische Bratwurst zwar nicht, nachdem der Standbetreiber habe absagen müssen, dafür aber schwäbische Spezialitäten, japanische Teigtaschen und ungarische "Lángos" für ein feines Mittagessen. "Lángos" ähneln den schwäbischen "Küchles" und werden zum Beispiel auch herzhaft mit Sauerrahm und Knoblauch serviert. "Da wird jeder etwas finden", ist sich Schnitzler sicher. Die Musikschule Weißenhorn spielt ab 13 Uhr am Kirchplatz, Getränke Hiller organisiert einen Ausschank, Kaffee gibt es natürlich auch. An einem Stand sollen frische Smoothies serviert werden.

Vereine bieten beim Pfaffenhofer Frühjahrsmarkt 2024 ein buntes Programm

Wer sich für Heimat und Geschichte interessiert und sich schon mal auf das 550. Marktrecht-Jubiläum einstellen möchte, der sollte am Sonntag das Rathaus besuchen. Dort gibt es eine Bildershow mit historischen Aufnahmen von Pfaffenhofen zu sehen. Außerdem wird um 11.30 Uhr in der St. Martinskirche eine Kirchenführung organisiert.

Dem jungen Publikum wird empfohlen, hinter das Rathaus zu blicken, wo der MSC Al Corsa eine Kartshow abhalten wird. Aus Versicherungsgründen dürfen jedoch nur Vereinsmitglieder einsteigen. Kinder dürfen dafür am Spritzenhaus der Freiwilligen Feuerwehr aktiv werden und sich am Löschen üben. In den vergangenen Jahren war für den Frühjahrsmarkt der Bücherflohmarkt der Tibetinitiative und die Autoschau typisch, beide wird es heuer nicht geben. Die Marktgemeinde hat sich für die Jubiläumsausgabe also einige Neuheiten überlegt. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Derzeit ist für den Sonntag kein Regen gemeldet, aber auch kein Sonnenschein. Es soll überwiegend bewölkt sein.

Lesen Sie dazu auch