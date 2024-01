Pfaffenhofen

17:29 Uhr

Ein Weg, ein Brot und eine Ausstellung: Pfaffenhofen steht vor einem großen Jubiläum

Plus Bürgermeister Sparwasser erinnert an eine Entscheidung eines als schlafmützig verschrienen Kaisers. Sie wird das Jahr 2024 in Pfaffenhofen prägen.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Ben und Jay Köpf, vor genau einem Jahr vom Markt Pfaffenhofen ausgezeichnet für hervorragende sportliche Leistungen, schienen das Lampenfieber verloren zu haben. Zum Neujahrsempfang, der am Sonntag wie gewohnt in der Aula der Hermann-Köhl-Schule stattfand, legten die beiden 13- und 14-jährigen einen schwindelerregenden Hip-Hop aufs Parkett, der schon allein beim Anblick die Muskeln und Knochen einiger Besucherinnen und Besucher schmerzen ließ.

Die somit auch ausgiebig applaudierte Akrobatikvorstellung bildete neben der Premiere der Marktmusikanten, einer neu gegründeten Formation der Musikkapellen Beuren und Pfaffenhofen die Untermalung der gut einstündigen Festlichkeit. Nach dem traditionellen Salutschießen der Böllerschützen blickte Bürgermeister Sebastian Sparwasser zurück auf ein "schwieriges Jahr", wie er angesichts der ausklingenden Pandemie aber auch aufgrund global eskalierender Gewalt sowie der omnipräsenten Klimakrise resümierte.

