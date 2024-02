Pfaffenhofen

vor 33 Min.

Debatte im Pfaffenhofer Rathaus: Wo sollen sich neue Firmen ansiedeln?

Plus Ein Antrag für den Bau einer Werkstatt-Reihe wirft Fragen auf, wo in Pfaffenhofen neue Gewerbeflächen entstehen sollen. Für Handwerker fehlt bisher der Platz.

Von Philipp Scheuerl

Soll am westlichen Ortseingang von Pfaffenhofen eine neue Gewerbefläche entstehen? Wenn Nein, wo dann? Mit diesen Fragen beschäftigt sich derzeit die Gemeinde Pfaffenhofen. Denn es gibt Handwerksbetriebe, die Anfang des Jahres folgenden Wunsch äußerten: auf dem Acker an der linken Seite der Holzschwanger Straße (von Hirbishofen kommend) könnte eine Art Werkstattkette entstehen. Fünf Werkstätten hintereinander, drei große Garagen mit 20 Stellplätzen, dazu ein Wohnhaus – alles in einer Reihe und auf einem Grundstück. Der Unternehmungsgeist der Antragsteller kommt bei den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses gut an. Ob der Wünsch in Erfüllung geht, bleibt jedoch fraglich. Dabei brauchen die Pfaffenhofer Handwerker dringend Platz.

Handwerker wollen bei Pfaffenhofen große Werkstatt bauen

Der Werkstattplan auf dem Acker neben der Holzschwanger Straße bringt Schwierigkeiten mit sich. Zum einen hat das Bauamt Zweifel an der technischen Umsetzbarkeit: Das Grundstück müsste zunächst erschlossen werden. Außerdem läge die Werkstatt-Reihe in direkter Nähe eines landwirtschaftlichen Betriebes. Das Projekt könnte an den staatlichen Regeln zum Emissionsschutz scheitern. Nach Bauamtsleiter Alexander Gehr seien viele Punkte noch nicht stimmig. Er vermutet: "Das umzusetzen wird extrem schwierig."

