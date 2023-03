Querdenker-Streit um Marienfried: Darum werden Menschen zu Fanatikern

Plus Eine Frau kämpft dafür, dass das Marienwunder bei Pfaffenhofen endlich anerkannt wird. Zugleich verbreitet sie Verschwörungstheorien. Eine Theologin ordnet die Inhalte ein.

Über die Gebetsstätte Marienfried sind auf der Videoplattform Youtube derzeit Videos mit dubiosem Inhalt. Die Verfasserin sagt von sich, es sei ihr zugefallen, die wahre Botschaft Marias zu verbreiten - denn die katholische Kirche tue dies nicht mehr. Wie kommt es, dass Menschen in heutiger Zeit ein solch religiöses Sendungsbewusstsein entwickeln? Eine Expertin kennt das Phänomen gut. Gerda Riedl ist Theologin und Professorin für Dogmatik. Sie leitet beim Bistum Augsburg die Hauptabteilung 6, unter anderem zuständig für Glaube und Lehre.