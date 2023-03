Pfaffenhofen

18:00 Uhr

Querdenker kapern Marienfried: Leiter der Gebetsstätte wehrt sich

In Marienfried brodelt es. Eine Mieterin in einer der Wohnungen der Gebetsstätte verbreitet Verschwörungserzählungen und nutzt dafür den Namen "Marienfried".

Plus Unter dem Schlagwort "Marienfried" verbreitet eine Frau Verschwörungsmythen im Netz. "Alles frei erfunden", sagt Rektor Georg Oblinger. Doch der Kampf dagegen ist nicht leicht.

Von Franziska Wolfinger

Wer aktuell auf der Videoplattform YouTube nach "Marienfried" sucht, landet nicht mehr automatisch bei den Gottesdiensten, die die Gebetsstätte in Pfaffenhofen während der Pandemie aufgezeichnet hat. Es tauchen Videos auf, in denen die katholische Kirche zur "Wiedergutmachung von Impfschäden" aufgefordert wird oder die ein Diätpulver als Heilmittel für "Long Covid und Impfschäden" bewerben. Für Rektor Georg Oblinger ist es nur schwer zu ertragen, dass die Gebetsstätte mit solchen Inhalten in Zusammenhang gebracht wird. Er kämpft - auch juristisch - für den Namen Marienfrieds.

