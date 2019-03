19:52 Uhr

FC Burlafingen gelingt Überraschung bei Türkspor Neu-Ulm

Burlafingen erledigt eine eigentlich unlösbare Aufgabe mit dem Sieg bei Türkspor Neu-Ulm. So lief der 20. Spieltag in der Bezirksliga Donau/Iller.

Von Michael Schuster

Der FC Burlafingen landete einen Husarenstreich: Der Abstiegskandidat schlug Türkspor Neu-Ulm auswärts mit 4:3 und stürzte damit den Topfavoriten von der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga.

Der Neu-Ulmer Trainer Markus Deibler sprach hinterher klare Worte: „Unsere Defensivleistung sollte mich eigentlich gar nicht interessieren. Wir laufen vier- oder fünfmal alleine auf den Torwart zu, machen die Dinger nicht und passen uns zudem dem Tempo des Gegners an. Das hat etwas mit Intelligenz zu tun.“ Insgesamt lässt sich der Auftritt seiner Truppe mit einem „auf der eigenen Pomade ausgerutscht“ umschreiben. Der bisherige Tabellenführer spielte überheblich.

Bezirksliga Donau/Iller: FC Burlafingen gewinnt gegen Türkspor Neu-Ulm

Burlafingen erledigte seine eigentlich unlösbare Aufgabe allerdings auch richtig gut. Türkspor fand erst in der 18. Minute ein Mittel, als Serdar Özkaya per Abstauber nach einer Tupella-Chance die Führung besorgte. Danach zeigten sich aber auch erste Schwächen in der Rückwärtsbewegung beim einstigen Klassenprimus. Nachdem es Özkaya (40.) und Ilir Tupella (42.) mit stümperhaften Abschlussversuchen frei vor Burlafingens Keeper Tobias Höhne versäumt hatten, den Vorsprung auszubauen, fand der Ball nach einer von Burlafingens Leon Schleich getretenen Ecke den direkten Weg in den Türkspor-Kasten (44.). Nach dem Seitenwechsel besorgte der jetzt offensivere Kevin Ruiz schnell das 2:1 für die Gastgeber (50.). Türkspor machte aber erneut bei den Chancen von Özkaya (66./69.) und Simon Krumpschmid (69.) den Sack nicht zu. Als die Neu-Ulmer dann begannen, regelrechte Einladungen auszusprechen, nahm das Unheil für den Favoriten seinen Lauf. Wäre die Burlafinger Truppe ein Stück erfahrener, hätte das Spiel mit einer Klatsche für Türkspor geendet. Timo Lux besorgte den Ausgleich (72.), bevor Jonas Löbert per Kopf (83.) und Marcin Czerwinski (85.) die Partie entschieden. Özkaya gelang in der 87. Minute mit dem 3:4 noch einmal Kosmetik.

Die Stimmen zum Spiel FC Burlafingen gegen Türkspor Neu-Ulm

Markus Deibler (Türkspor): „Man hat gesehen, dass meine Mannschaft nur aus ganz normalen Bezirksliga-Kickern besteht. Mir klopfen jede Woche die Leute auf die Schulter und sagen, wie geil meine Truppe doch sei. Damit hatte das heute gar nichts zu tun.“

Markus Schirmer (Burlafingen): „So kann es gehen, wenn man einen Plan hat und diesen mit Leidenschaft auch umsetzt. Das war ein Husarenstreich meiner Mannschaft.“

Die Ergebnisse des 20. Spieltags in der Bezirksliga Donau/Iller

Durch die 3:4-Heimniederlage gegen den FC Burlafingen (siehe eigener Bericht) hat Türkspor Neu-Ulm die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga an die SSG Ulm (1:0 in Asselfingen) abgegeben. Burlafingen legte durch diesen unerwarteten Erfolg vier Zähler zwischen sich und den Relegationsplatz. Aus dem Rennen um die Aufstiegsrelegation hat sich der SV Tiefenbach wohl verabschiedet. Die Schregle-Truppe wartet nach dem 0:2 gegen den SC Staig noch immer auf den ersten Sieg im neuen Jahr.

SV Beuren – TSV Erbach 0:2 (0:1). Neuer Trainer, altes Leid in Beuren. Das Schlusslicht hatte bei einer Entscheidung des Schiris Pech. Tim Maier verwandelte in der 24. Minute den strittigen Elfer zur Führung des Abstiegskonkurrenten. Nach der Pause war Beuren das bessere Team, blieb aber zu harmlos. Marc Baumeister gelang in der Schlussminute die Entscheidung.

SV Thalfingen – TSV Langenau 0:0 (0:0). Nach ausgeglichenem ersten Durchgang erhöhte Thalfingen die Schlagzahl. Marc Breithaupt vergab aber mit einem verschossenen Foulelfmeter den für die Hausherren möglichen Sieg (53.).

TSV Obenhausen – SF Dornstadt 2:0 (1:0). Marco Mathejka schoss den Gastgeber per Abstauber in Front (9.). In der insgesamt sehr zähen Partie blieb Dornstadt ohne nennenswerte Möglichkeit. Jan Freybott schloss in der 90. Minute einen Konter zur Entscheidung ab.

SV Asselfingen – SSG Ulm 0:1 (0:1). Asselfingen war nur in einer Situation nicht auf Augenhöhe: In der 27. Minute lupfte Miguel Malheiro da Silva den Ball aus 50 Metern zum schmeichelhaften Sieg über Keeper Nils Miller.

SV Tiefenbach – SC Staig 0:2 (0:0). Die Partie verlief über weite Strecken ausgeglichen. Am Ende hatten sich die Staiger den Sieg aber verdient, weil sie mit den wenigen Torchancen konsequenter umgingen. Bei der Führung stand allerdings ein Tiefenbacher Pate: Marcel Musch traf ins eigene Netz (70.). Jens Geiselmann machte nur 120 Sekunden später alles klar.

FC Blaubeuren – SV Lonsee 2:4 (1:0). Lonsee begegnete dem spielerischen Übergewicht von Blaubeu-ren mit einer tadellosen Einstellung und drehte so den Rückstand durch Daniel Fernandes (45.) nach der Pause in ein 3:1. Lars Fischer (53./Foulelfmeter), Peter Scheel (57.) und Fritz Wieland (68.) trafen. Blaubeuren kam durch Tomasz Strzelec (70./Foulelfmeter) noch einmal heran, ein von Wieland abgeschlossener Konter brachte aber die Entscheidung (84.).

SV Jungingen – SC Türkgücü Ulm 3:3 (3:1). Türkgücü war über die gesamte Distanz das bessere Team. Jungingen hatte mit gnadenloser Effizienz die Weichen eigentlich schon auf Sieg gestellt. Kubilay Yesilöz (33., 50./Foulelfmeter) und Carlos Geric (67.) schafften nach den Treffern von Tim Bärtele (11., 26.) und Dennis Strobel (20.) aber den Ausgleich. Jungingens Henrik Ebner schoss in der 73. Minute einen Elfer über den Kasten. Zuvor hatte Tobias Widmer die Ampelkarte gesehen (71.). Türkgücüs Edmund Gelzer folgte ihm in der 75. Minute.

