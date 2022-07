Jubiläumsturnier der SF Schießen wird zur Hitzeschlacht

Beim Turnier in Schießen überrascht eine Mannschaft aus der Kreisliga B.

Der SV Grafertshofen war die große und positive Überraschung beim Fußballturnier, das die Sportfreunde Schießen anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens ausrichteten. Der B-Kreisligist wurde letztlich Zweiter hinter dem Turniersieger TSV Obenhausen und lieferte einige bemerkenswerte Ergebnisse ab.

Mehr als ein Achtungserfolg war für Grafertshofen das torlose Unentschieden im Gruppenspiel gegen den Nachbarn und Rivalen FV Weißenhorn aus der Kreisliga A. Nach dem 4:1 gegen den TSV Buch war dann die Finalteilnahme des Außenseiters perfekt – wobei Buch natürlich nicht mit der Landesliga-Mannschaft antrat, die am Samstag im WFV-Pokal beschäftigt war und die Aufgabe in Tettnang mit einem 6:0-Sieg souverän löste. Auch im Endspiel gegen den TSV Obenhausen über 45 Minuten hielt Grafertshofen eine ganze Weile gut mit. Als dann der Bezirksligist in Führung gegangen war, schwanden aber doch die Kräfte, am Ende gewann Obenhausen standesgemäß mit 5:0. Drei Treffer gingen auf das Konto von Mateo Maric, zwei auf das von Routinier Dalibor Bratic.

Für Ausrichter SGM Ingstetten/Schießen blieb am Ende noch der fünfte Rang, der Absteiger aus der Bezirksliga stellte aber mit Mathias Schneider den besten Torschützen. Vier seiner insgesamt fünf Treffer erzielte er im Spiel um Platz fünf gegen Buch. Das AH-Turnier gewann der SV Beuren.

Bei brütender Hitze war das Turnier für alle Spieler auch eine körperliche Strapaze. Die Zuschauer sind aber ein paar Wochen vor dem Beginn der Saison im Amateurbereich offensichtlich schon wieder richtig heiß auf Fußball. In Schießen war man jedenfalls an allen drei Turniertagen sehr zufrieden mit dem Besucherzuspruch.

Gruppenspiele: SGM Ingstetten/Schießen – SV Beuren 1:1, TSV Buch – FV Weißenhorn 0:2, SV Beuren – TSV Obenhausen 0:0, FV Weißenhorn – SV Grafertshofen 0:0, TSV Obenhausen – SGM Ingstetten/Schießen 1:0, SV Grafertshofen – TSV Buch 4:1.

Spiel um Platz fünf: SGM Ingstetten/Schießen – TSV Buch 6:0.

Spiel um Platz drei: SV Beuren – FV Weißenhorn 3:1.

Finale: TSV Obenhausen – SV Grafertshofen 5:0.