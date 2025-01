SSV Ulm 1846 Fußball: Der Neue ist am Wochenende schon an Bord

Die Winterpause war kurz. Gerade einmal vier Wochen liegen zwischen dem letzten Pflichtspiel 2024 und dem ersten im neuen Jahr. Am Samstag (13 Uhr) beginnt für den SSV Ulm 1846 Fußball mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern die Rückrunde in der 2. Bundesliga. Die Spatzen stecken als Tabellen-16. voll drin im Kampf um den Klassenerhalt. 17 Spiele stehen bis Mitte Mai noch auf dem Programm. 17 Endspiele? „So weit würde ich nicht gehen. Aber jedes dieser 17 Spiele ist natürlich unfassbar wichtig“, sagt Trainer Thomas Wörle.

Die Vorbereitung: Nach den Top-Bedingungen im Trainingslager in der Türkei liefen die vergangenen Tage, zurück in der Heimat, nicht ganz so ideal für die Spatzen. Bei eisiger Kälte und gefrorenem Boden musste improvisiert werden. Mal wurde in der Soccerhalle in Merklingen trainiert, mal auf dem eigenen Kunstrasenplatz. „Es ist wie es ist. Das müssen wir so annehmen“, meint Wörle. Insgesamt zieht der Coach ein positives Fazit der Vorbereitung. Die Ergebnisse der Testspiele gegen Erzgebirge Aue (2:2) und den SCR Altach (0:1) will er nicht überbewerten. Wörle sagt: „Es ging darum, auch elf gegen elf wieder die ersten Schritte zu machen. Es waren gute Gegner, die uns weitergebracht haben. Am Ende ist das aber alles egal. Ab Samstag ist wieder Wettkampf, da geht es zur Sache.“

Dennis Chessa fehlt in Kaiserslautern nach der fünften Gelben Karte

Das Personal: Dennis Chessa fehlt in Kaiserslautern. Er hatte Ende Dezember im Spiel gegen Preußen Münster seine fünfte Gelbe Karte gesehen und ist gesperrt. Thomas Geyer und Felix Higl sind nach ihren Verletzungen wieder ins Training eingestiegen. „Da werden wir kurzfristig entscheiden, was möglich ist“, sagt Wörle. Neuzugang Oliver Batista Meier wird am Samstag definitiv bereits zum SSV-Kader gehören. „Er ist ein Spieler, der sehr talentiert, torgefährlich und technisch stark ist“, meint der Cheftrainer. Weitere Verstärkungen schließt Wörle nicht aus. Das Transferfenster ist noch bis 3. Februar geöffnet. Der Spatzen-Trainer warnt aber gleichzeitig vor zu großen Erwartungen: „Es gibt Gedankenspiele, ja. Am Ende muss man aber sehen, was Sinn macht und was finanziell überhaupt realisierbar ist.“

Der Gegner: Der 1. FC Kaiserslautern scheint auf den ersten Blick als Neunter Mittelmaß der Liga zu sein. Dem ist aber nicht so. Nur zwei Punkte Rückstand haben die Pfälzer auf Rang zwei. „Das ist eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen kann. Wir wissen, dass die Aufgabe sehr anspruchsvoll ist“, sagt Trainer Thomas Wörle. Er spricht von einer „sehr erfahrenen Mannschaft“. Das haben die Spatzen im Hinspiel (1:2) auf bittere Art und Weise zu spüren bekommen, als der FCK die Partie im Donaustadion in der Schlussphase binnen sechs Minuten zu seinen Gunsten gedreht hatte. Wörle sagt: „Wir werden vor allem defensiv gefordert sein. Es geht für uns darum, nicht nur miteinander, sondern auch füreinander zu kämpfen. Wenn wir das tun, war es bislang für jedes Team schwer, gegen uns zu spielen.“

Die Fans: Im Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg werden 43.000 Fans erwartet, darunter auch circa 3.000 aus Ulm.