Leo Scienza verkündet Abschied vom SSV Ulm 1846 Fußball

Der Brasilianer hatte mit seinen Toren einen großen Anteil am Aufstieg des SSV Ulm. Künftig spielt er in der Bundesliga und findet emotionale Worte für die Fans.

Dass er vom SSV Ulm 1846 Fußball nicht zu halten sein würde, davon war auszugehen und das war war seit Wochen kolportiert worden. Seit dem späten Mittwochabend herrscht Sicherheit: Leo Scienza wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger in die Bundesliga. Die Nachricht verkündete der Brasilianer selbst auf Instagram. Den Namen seines neuen Arbeitgebers nennt Scienza nicht, es dürfte wohl Heidenheim sein. Das wurde am Donnerstag bestätigt.

Auf Instagram bedankt sich Scienza beim Verein, seinen Mitspielern und den Fans für eine „Wahnsinnssaison“. Er schreibt von der besten Saison seines Lebens und versichert: „Es bricht mein Herz, euch eine Entscheidung mitzuteilen, die ich gemeinsam mit dem Verein getroffen habe. Ich hätte niemals gedacht, euch nach einem Jahr schon wieder zu verlassen, aber ich bekomme die Chance zukünftig in der Bundesliga zu spielen. Damit geht für mich ein unglaublicher Kindheitstraum in Erfüllung.“ Sein Versprechen: „Ich gehe als Spieler, aber bleibe als Fan.“

Scienza war mit zwölf Treffern der beste Ulmer Torschütze in der abgelaufenen Spielzeit, er wurde als Spieler der Saison in der dritten Liga ausgezeichnet. Sein Wechsel in die Bundesliga bringt den Spatzen eine Ablösesumme von etwa 500.000 Euro. Am Donnerstagvormittag vermelden die Spatzen dann endgültig: Scienza wechselt von der Donau an die Brenz zum FCH.

