Wer wird Sportstar im Januar? Das sind die fünf Nominierten

Auch im Jahr 2025 kürt unsere Redaktion monatlich den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im Januar im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Sportlerinnen und Sportler sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird von Dezember-Sieger David Heckenberger. Der Torwart des Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm bekam im vergangenen Monat die meisten Stimmen.

Tom Fuchs: Der U11-Eurocup gehört zu den Topturnieren in Europa. Zahlreiche Profis von heute haben schon in Oberelchingen aufgespielt. Macher des Jugendfußballturniers ist seit vielen, vielen Jahren Tom Fuchs. Unermüdlich und ehrenamtlich kümmert er sich zusammen mit Abteilungsleiter Stefan Philipp um namhafte Teilnehmer und den reibungslosen Ablauf der Spiele.

Semir Telalovic: Wer, wenn nicht er? Dem Stürmer des SSV Ulm 1846 Fußball gelang im Heimspiel gegen Jahn Regensburg ein seltenes Kunststück: Der 25-Jährige erzielte beim 5:1 vier der fünf Spatzen-Tore. Er ist damit nach dem deutschen Nationalspieler Tim Kleindienst erst der zweite Stürmer, dem in der Geschichte der 2. Bundesliga ein Viererpack gelungen ist.

Janine Berger: Sie beweist jede Menge Mut und wird von vielen dafür bewundert. Die Kunstturnerin aus Bubesheim, die lange für den SSV Ulm 1846 gestartet ist, äußerte sich Anfang Januar erstmals zu den Missbrauchsvorwürfen im Deutschen Turnen. Seitdem ist die Olympia-Vierte von 2012 gefragte Gesprächspartnerin – weil sie schonungslos aufdeckt und auch ihre eigenen Ängste und Sorgen nicht verheimlicht.

Hannelore Stowasser: Sie war bei den offenen baden-württembergischen Meisterschaften der Tischtennis-Senioren am Start und hat ordentlich abgeräumt. Die Sportlerin vom TSV Holzheim hat im Doppel und Mixed mit ihren jeweiligen Spielpartnern den Titel geholt und wurde Zweite im Einzel. Insgesamt waren fast 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei.

Anil Aslaner: Er ist nicht nur Sportlicher Leiter beim FC Birumut Ulm, sondern auch gefährlichster Stürmer des Kreisliga-B-Spitzenreiters. 50 Tore hat die Mannschaft bislang in dieser Saison erzielt, allein 22 davon gehen auf Aslaners Konto. Auch beim Hallenturnier um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm war er im Januar kaum zu stoppen und bekam am Ende für seine 14 Treffern den „Goldenen Schuh“ als erfolgreichster Torschütze.

So können Sie für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten abstimmen

Bis Montag, 10. Februar 2025, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Sportstar“ und ihrem Favoriten an sport@nuz.de. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am Ende die meisten Stimmen bekommen hat, erhält eine Trophäe unserer Redaktion und einen individuell gestalteten Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.