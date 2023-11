Sexismus muss auch im privaten Umfeld bekämpft werden

Damit sich alle Menschen in öffentlichen Räumen vor Sexismus sicher fühlen, kommt es auch auf die privaten an. Welche Frage wir uns alle stellen sollten.

Welche Orte und Situationen sich unsicher anfühlen, ist sehr subjektiv. Objektiv besteht vielleicht gar keine Gefahr auf dem nächtlichen Heimweg durch den dunklen Park. Oder durch den anzüglichen Blick im Club. Und auch der sexistische Witz im Freundeskreis bedeutet ja nicht unbedingt, dass man immer einen Übergriff befürchten muss. Unwohl fühlen sich viele Frauen trotzdem. Nicht zuletzt, weil sie bereits schlechte Erfahrungen in ähnlichen Situationen gemacht haben. Oder eine Freundin kennen, der so etwas passiert ist.

Was also tun gegen dieses ungute, unsichere Grundgefühl, dass viele Frauen jeden Tag – zu oft zu Recht – im Hinterkopf mit sich tragen? Sexualstraftaten machten 2022 in Neu-Ulm zwar nur einen Anteil von 0,8 Prozent an allen Straftaten aus, doch die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Aktionstage gegen Sexismus wie der in Neu-Ulm sind sicher ein guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Denn noch ist unverständlicherweise nicht überall angekommen, dass bereits ein Klaps auf den Po oder ein Hinterherpfeifen auf der Straße Grenzen überschreitet und bei Betroffenen ein mal mehr und mal weniger ungutes Gefühl hinterlässt. Es ist also gut, wenn die Themen Sexismus und sexualisierte Gewalt mehr Öffentlichkeit bekommen.

Aber das Thema muss auch noch viel präsenter in privaten Gesprächen und Situationen werden. Denn wie verhält man sich, wenn der eigene Kumpel einen Witz macht, der zwar vielleicht lustig gemeint ist, der aber eigentlich Frauen abwertet? Lache ich mit und denke mir meinen Teil nur? Oder greife ich ein und benenne klar, dass bereits der Witz zu weit geht?

Wünschenswert wäre natürlich letzteres. Aber ob man so reagieren kann, ist – vor allem für Betroffene – immer auch eine Frage des Sicherheitsgefühls. Denn es sagt sich so leicht: Seid selbstbewusst! Steht ein für eure Grenzen! Zeigt klar, dass so etwas nicht in Ordnung ist! In der konkreten Situation erfordert es aber mindestens Mut und meist auch die Abwägung, ob es sich lohnt einzuschreiten. Reagiert der Kritisierte vielleicht verletzt und teilt dann verbal noch viel stärker aus? Wird man dadurch selbst zur Zielscheibe der ganzen Gruppe? Habe ich gerade Kraft für so eine Diskussion?

Auch private Räume sind eben nicht immer sicher. Deswegen sollte es jedem und jeder ein Anliegen sein, genau für diese Sicherheit zu sorgen. Und das beginnt damit, sich die Frage zu stellen: Wie reagiere ich, wenn jemand mir sagt, dass ich eine Grenze überschritten habe?