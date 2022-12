Ulm/Illerkirchberg

06:00 Uhr

Identitäre Bewegung verlässt Räume in der Karlstraße zum Jahresende

In der Karlstraße in Ulm hatte sich die Identitäre Bewegung unter dem Deckmantel eines Tarnvereins Räumlichkeiten angemietet. Das hat bald ein Ende.

Plus Nach dem Mord in Illerkirchberg war die Identitäre Bewegung in der Region wieder aktiv. Die angemieteten Räume in der Ulmer Karlstraße verlassen sie zum Jahresende.

Von Michael Kroha

Keine Stunde nach der Beerdigung der in Illerkirchberg mutmaßlich von einem 27-Jährigen aus Eritrea getöteten 14-jährigen Ece S. hissten Vertreter der Identitären Bewegung (IB) ein Banner vor dem Rathaus und verteilten Flyer. Am Tatort hinterließen sie zwischen zahlreichen Kerzen und persönlichen Briefen an trauernde Angehörige mutmaßlich ein weißes Kreuz mit der Aufschrift: "Kein Opfer ist vergessen." Auch bei der AfD-Kundgebung am Wochenende danach waren Personen der vom Verfassungsschutz beobachteten Organisation anwesend. Ausgangspunkt jener Aktivitäten dürften Räumlichkeiten gewesen sein, die sie in der Karlstraße in Ulm unter dem Deckmantel eines Tarnvereins angemietet hatten. Doch das Gastspiel dort hat bald ein Ende.

