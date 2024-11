Mittelalterliche Kostbarkeiten in Ulm entdeckt: Welche Rätsel die Funde noch aufgeben

Es war eine große archäologische Überraschung, was 2023 auf dem Gelände des jetzt im Rohbau befindlichen Südwestpresse-Medienhauses an der Olgastraße ausgegraben wurde. Außerhalb der mittelalterlichen Stadt wurden Funde aus dem Hochmittelalter gemacht. Keramiken und andere Gegenstände, die Jonathan Scheschkewitz vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart „ein absolut einzigartiges Ensemble“ nennt. Eine Reihe der Funde wird jetzt in der am 23. November startenden Ausstellung „Museum neu buchstabiert“ zu sehen sein.

