Ulm

vor 32 Min.

Museum Ulm ist von A bis Z in der Kunsthalle Weishaupt zu sehen

Plus Exponate, passend zu jedem Buchstaben - das ist das Konzept der ersten Ausstellung des Museums Ulm in der Kunsthalle Weishaupt. Dabei tritt Überraschendes zutage.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Seit dem 18. April 2023 ist das Museum Ulm für einen Umbau geschlossen, von dem auch seine Direktorin Stefanie Dathe nicht genau weiß, wie lange er dauern wird. Für zwei Jahre ist das Museum deshalbt Gast in der Kunsthalle Weishaupt – wofür Stefanie Dathe dankbar ist. Die Gast-Ausstellung ist ihr sehr wichtig, damit das Museum in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit präsent bleiben kann.

Wie will sich das Ulmer Museum in Zukunft präsentieren?

Der Umbau des Museums Ulm ist begleitet von der Frage, wie sich das Museum in der Zukunft präsentieren will. Es soll ein lebender Ort kultureller Teilhabe werden soll, das Kompetenzen und Werte für eine nachhaltige Zukunft fördert, so Stefanie Dathe. Deshalb haben sie und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Museum „neu buchstabiert“, wie auch die Ausstellung im ersten Stock der Kunsthalle Weishaupt heißt. Begriffe von A bis Z, die mit dem Museum, seinem Arbeiten und seiner Sammlung zu tun haben, werden über die zwei Jahre hin gezeigt. Im ersten Jahr reihen sich die Buchstaben von A bis L an den Wänden der Ausstellungsräume, im zweiten Jahr werden es die Buchstaben M bis Z sein. Alamannen und Acryl, Bocksteinmesser und Coca-Cola, Glas, Knochen, die Ulmer HfG und koloniale Kontexte geben ein Potpourri, das an keiner Stelle überfrachtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen