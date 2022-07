So verlief der erste Corona-"Spaziergang" mit verschärfter Verfügung in Ulm

In Ulm gilt eine neue Allgemeinverfügung gegen sogenannte Corona-Spaziergänge. Zahlreiche Polizisten begleiteten den Protestzug am Freitag.

Die Stadt Ulm hat am Donnerstag überraschend eine neue Allgemeinverfügung gegen die weiterhin nicht angemeldeten sogenannten "Spaziergänge" erlassen. Diese verbietet die Protestzüge an Montagen, für Freitag gelten deutlich strengere Regeln. Ulm ist nach Angaben der Behörden die einzige Stadt in Baden-Württemberg, in der die Corona-Proteste nach wie vor nicht vorab angemeldet werden. An diesem Freitag trafen nun zum ersten Mal "Spaziergänger" und Polizisten aufeinander. Die Ordnungshüter kündigten an, die neuen Regeln "mit robusten Kräften" durchzusetzen.

Die Beamten brachten sich bereits gegen 18 Uhr in Stellung und trafen sich in gesamter Stärke auf dem Münsterplatz zu einer Einsatzbesprechung. Von dort ging es für die Beamten zu ihren jeweiligen Einsatzorten. Mindestens 60 Polizeifahrzeuge waren vor Ort, jeweils mit mindestens zwei Beamten besetzt. Der Münsterplatz wurde metergenau abgeriegelt, um das Durchkommen der Spaziergänger zu verhindern. Auf der Donau hatte sich ein Polizeiboot startklar gemacht. Zudem waren Reiter- und Hundestaffeln im Einsatz.

Auch auf der Donau ist die Polizei präsent. Foto: Michael Kroha

Gegen 18.40 Uhr trafen die ersten Spaziergänger am Münsterplatz ein. Von Anti-Konflikt-Teams wurden sie auf die durch die Verfügung vorgegeben Route aufmerksam gemacht worden. Um 19 Uhr hatte sich dann eine Gruppe von etwa 200 Personen gebildet. Mit Kuhglocken und Trommeln machten sie auch akustisch auf sich aufmerksam. Auf das Verlesen der Verfügung durch die Polizei-Lautsprecher reagierten die Demonstrantinnen und Demonstranten mit hämischem Applaus, Trillerpfiffen und Gelächter. Eine Frau rief: "Der Staat macht sich lächerlich."

Ulmer schütten Wasser auf die Teilnehmer des Corona-"Spaziergangs"

Der Protestzug startete um kurz nach 19 Uhr, wie bereits vorab von der Polizei vermutet. Über den Lautenberg, an den Kneipen Kelly's Irish Pub und Quh-Muh vorbei, ging es über den Weinhofberg und die Fischergasse zum Saumarkt, bis kurz vor die Stadtmauer. Solange wurde auch getrommelt. Vor dem Restaurant Forelle stoppte die Polizei dann den Protestzug. Der Einsatzleiter wies die Trommelnden darauf hin, ihr Spiel einstellen zu müssen. Sie hörten (dar)auf. Lediglich fünf Minuten Trommeln am Anfang gestattet nämlich die neue Verordnung. Eine Ulmerin, die dort gerade mit Bekannten beim Essen saß, bezeichnete die unangemeldete Versammlung als "Verschwendung von Steuergeldern". "Die wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht."

16 Bilder Großeinsatz in Ulm: Polizei setzt strengere Regeln für Corona-"Spaziergänge" durch Foto: Michael Kroha

Als die Demonstrierenden das Donauufer erreicht hatten, wendeten sie plötzlich an der Stadtmauer. Kurzzeitig war die Polizei überrascht. Die Truppe an der Spitze war schon unterhalb der Gänstorbrück, musste dann aber umdrehen. Das sorgte bei den Demonstrierenden für Gelächter. Es scheint ihnen zu gefallen, die Beamten an der Nase herumführen zu können.

Frau gießt Donau-Böschung mit Gießkanne, auf der steht: "Hirnwäsche"



Doch so schnell geht's vom Gespött zum gesuchten Helfer: Vom Berblinger Turm wurde etwas Wasser auf die "Spaziergänger" geleert, woraufhin diese nach der Polizei riefen. Wirklich kritisch wurde es aber hier nicht. Eine Abkühlung. Ähnliches passierte kurze Zeit später auf Höhe des Maritim-Hotels: Auch hier schüttete ein Mann, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, Wasser auf den Demonstrationszug. Die Polizei ermahnte ihn - und er ging von dannen. Eine Gießkanne kam am Donauufer auch zum Einsatz: Dort goss eine Spaziergängerin mit einer grünen Gießkanne die Böschung bis kurz vor die Füße die Polizisten. Auf der Kanne stand: "Hirnwäsche". Die Beamten blieb ruhigen und ließen sie gewähren.

Die Stadt Ulm hat mit einer neuen Allgemeinverfügung strengere Regeln für die unangemeldeten Corona-"Spaziergänge" verhängt. Am Freitag fand der erste Protestzug unter neuen Auflagen statt, begleitet von zahlreichen Einsatzkräften der Polizei. Video: Michael Kroha

Eine Veranstaltung auf dem Bootshaus mit Livemusik von Cello und Gitarre wurde von den Demonstrantinnen und Demonstranten überschallt. Passantinnen und Passanten beobachteten das Treiben unter anderem von der Stadtmauer und der Herdbrücke aus. "Für die so ein Aufmarsch? Alles von unseren Steuergeldern", sagte ein Passant.

Pünktlich um 20 Uhr, so lange erlaubt die neue Verfügung die unangemeldete Demonstration, machte die Polizei kurz vor dem Donauturm auf Höhe des Congress-Centrums über Lautsprecher auf das offizielle Ende aufmerksam. Die Menschen machten sich derweil im Grünen gemütlich, ein Teil hatte sich zwischenzeitlich schon auf den Heimweg gemacht. Nach einer erneuten Durchsage, die Versammlung in Kleingruppen zu verlassen, löste sich die Demo auf. Die Polizei bildete kurz einzelne Ketten, um die Massen aufzulockern.

Dieses Fazit ziehen Polizei und Stadt Ulm nach dem Corona-Spaziergang

Um 20.15 Uhr schon zog Christian Zacherle, Einsatzleiter der Polizei, ein positives Fazit. "Wir sind zufrieden", sagte er. Thomas Merk, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm, der ebenfalls vor Ort war, nannte es gar einen "Erfolg". So gut habe der Verlauf eines Spaziergangs noch nie geklappt. Die Kundgebung habe genau den Verlauf genommen, wie von der Stadt vorgegeben, der Verkehr sei nicht beeinträchtigt worden. Auch eine Belästigung der Anwohner habe sich in Grenzen gehalten, weil das Trommeln eingeschränkt worden sei.

Allerdings war der Einsatz der Polizeikräfte auch um ein Vielfaches höher als die vergangenen Wochen. Derartiges wird nicht jeden Freitag oder Montag möglich sein. "Wir hoffen, dass es jemanden gibt, der die Versammlung anmeldet und sich an die Spielregeln hält", so Zacherle. Das hofft auch Rainer Türke, Leiter der Ulmer Bürgerdienste, der bei der Demo mitgelaufen war. Erst dann sei er wirklich zufrieden. "Ich glaube immer an das Gute im Menschen", sagt Zacherle.