Ulm

19:00 Uhr

Warum ein jüdischer Grabstein in Ulm nach einem "Judenfeind" benannt ist

Plus Dass der "Stocker-Stein" einen jüdischen Ursprung hat, blieb lange versteckt. Über die Geschichten dahinter und die Pläne für das Haus der Begegnung in Ulm.

Von Dagmar Hub

Man sieht dem Reliefstein seine Geschichte nicht an: Im Ulmer Haus der Begegnung – vor den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges evangelische Dreifaltigkeitskirche – ist im Chorportal an der Nordseite ein jüdischer Grabstein verbaut. Der Historiker Christian Scholl nannte den sogenannten "Stocker-Stein" vor einigen Jahren "das prominenteste Beispiel für die Verwendung eines hebräischen Grabsteins in einem Ulmer Privathaus". Über die Sanierung der beiden Portale auf dieser zur Neuen Straße orientierten Fassade des HdB entscheidet der Bauausschuss der evangelischen Kirchenbezirks Ulm in dieser Woche. Ob der jüdische Grabstein mit der interessanten Geschichte dabei herausgenommen werden darf, wird das Denkmalamt entscheiden müssen.

