Grünen-Wahlkampf nach dem Steinwurf: So war der Auftritt von Claudia Roth

Plus Hohe Sicherheitsvorkehrungen zeugen von den Narben, die der Steinwurf von Neu-Ulm bei den Grünen hinterlassen hat. Doch Claudia Roth bleibt bei ihrem Besuch in Weißenhorn unter Freunden.

Der Steinwurf von Neu-Ulm hat bei den Grünen deutliche Spuren hinterlassen. Beim Besuch von Claudia Roth im Weißenhorner Claretiner-Kolleg am Donnerstag galt es mehrere Checkpoints zu durchlaufen, vorbei an zahlreichen Ordnern und fast einem Dutzend Polizisten, die die Wahlveranstaltung absicherten. Doch der Abend verlief unaufgeregt, die Staatsministerin für Kultur und Medien blieb bei ihrem Auftritt mit Landtagskandidatin Julia Probst und Bezirkstagskandidatin Leila Bagci unter Freunden.