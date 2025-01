Nach Brandstiftungen im Landkreis: Kripo sucht verdächtiges Auto

Nach einer Serie von Brandstiftungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist ein dunkler Pkw mit Stufenheck in das Visier der Ermittler geraten. In einer eigens gegründeten Arbeitsgruppe von Brandexperten der Kriminalpolizei Ingolstadt wurde nach Angaben der Polizei eine Vielzahl von Spuren sowie Videoaufzeichnungen ausgewertet. Zudem werden derzeit ähnliche Brände, wie beispielsweise in Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg, in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Augsburg, auf eventuelle Tatzusammenhänge geprüft und erneut bewertet. Die Ermittler gehen von mindestens zwei gemeinsam agierenden Tätern aus.

Die Serie an Brandstiftungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen begann im April 2024

Im April 2024 berichtete die Polizei von unbekannten Brandstiftern, die in Hohenwart und Karlskron innerhalb weniger Stunden drei Feuer gelegt hatten. In der Hansastraße in Hohenwart-Freinhausen brannte eine landwirtschaftliche Feldscheune und eine Vielzahl darin gelagerter Strohballen. Im Karlskroner Weiler Wintersoln brannten im Freien gelagerte, folierte Rundballen und im Hohenwarter Weiler Beuern weitere 500 Strohballen und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Tatorte lagen nur wenige Kilometer voneinander entfernt.

In der Nacht auf Sonntag, 22. Dezember, waren in Adelshausen in der Gemeinde Karlskron rund 300 Strohballen in Brand geraten. Nach einer eingehenden kriminalpolizeilichen Untersuchung stand laut Mitteilung der Polizei fest, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand, dennoch wurden die Ballen im Wert von rund 12.000 Euro vernichtet.

Strohballen-Brände in Hohenwart, Karlskron und Gachenbach verursachen hohen Schaden

Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen und vermutete bereits damals einen Zusammenhang mit den Brandlegungen im April sowie dem Feuer in einer Lagerhalle in Gachenbach am Nachmittag des 22. Dezembers. In einem holzverarbeitenden Betrieb im Gemeindeteil Peutenhausen war bei dem Brand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Insgesamt entstand bei den beschriebenen Brandstiftungen ein Schaden von rund 230.000 Euro.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt dauern derweil an. Von besonderem Interesse für die Beamten ist hierbei ein dunkler Pkw mit Stufenheck, der in der Nähe mehrerer Brandorte aufgefallen war. Eventuelle Zeugen werden gebeten, Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten, dem genannten Fahrzeug oder auffälligen Personen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (AZ, flan)