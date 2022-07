Ingolstadt/Schrobenhausen

20:30 Uhr

Vergewaltigungsprozess: Wie eine Partynacht im Drama endete

Plus Vor dem Landgericht Ingolstadt muss sich ein 27-Jähriger verantworten. Ihm wird die Vergewaltigung einer Frau in Schrobenhausen vorgeworfen.

Von Luzia Grasser

Sein ehemaliger Chef und ein Ex-Kollege haben nur lobende Worte übrig für den Mann, der auf der Anklagebank am Landgericht Ingolstadt sitzt. Er sei zuvorkommend gewesen, hilfsbereit, freundlich, aufgeschlossen, pünktlich und zuverlässig. Als im Herbst vergangenen Jahres plötzlich die Polizei vor der Tür stand, da wollte es der Chef zunächst überhaupt nicht glauben, dass genau dieser Mitarbeiter jener Mann sein soll, der in der Nacht auf den 19. September vergangenen Jahres eine heutige 30-Jährige mitten in Schrobenhausen vergewaltigt haben soll. Am Mittwoch ist der Prozess gegen den 27-Jährigen fortgesetzt worden. Zahlreiche Zeugen haben an diesem Tag davon berichtet, wie sie sich an jene verhängnisvolle Nacht erinnern, was sie gesehen, gehört und miterlebt haben.

