Neuburg-Schrobenhausen

18:00 Uhr

Prozessauftakt: Mutmaßlicher Vergewaltiger vor Gericht in Ingolstadt

Plus Eine Frau wird mitten in Schrobenhausen von einem Unbekannten vergewaltigt. Jetzt steht ein 27-Jähriger vor Gericht. Sein Verteidiger spricht von einem möglichen Missverständnis. Was geschah in jener Herbstnacht?

Von Luzia Grasser

Es ist der Alptraum jeder Frau: Sie ist nachts allein in einer dunklen Gasse unterwegs, plötzlich stürzt sich ein Unbekannter auf sie und vergewaltigt sie auf offener Straße. Genau das ist einer heute 30-Jährigen aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen im September 2021 in Schrobenhausen passiert. Jetzt muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten. Über seinen Anwalt räumte er den Sex mit der Frau ein. Allerdings erklärte der Verteidiger des Mannes, dass sein 27-jähriger Mandant wohl „gewisse Umstände missverstanden“ haben könnte.

