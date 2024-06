Ein Trio sorgt für beste Unterhaltung in der Schlosskapelle

Die Gruppe m&m's gab in Neuburg ihre Lieblingslieder zum Besten: Mit Herbert Grönemeyer und Reinhard May begeisterten sie das Publikum.

Bekannte Swing-, Pop- und Jazznummern, untermalt mit Anekdoten über Musik, die Liebe und das Leben blieben nicht nur Lieblingslieder der m&m´s, sondern wurden zu denen des begeistert mitgehenden Publikums in der Schlosskapelle. Der Markenname m&m´s - man kennt ihn für bunte, mit Zucker umhüllte Schokolinsen - bekam aber im Konzert eine völlig andere Bedeutung. Er steht für die außergewöhnlichen Besetzung des Trios mit Piano (Eduard Mayrshofer) und zwei Frauenstimmen (Farina Mayrshofer, Evi Maierhofer), ergänzt durch Saxophon und Rainmaker.

Die beiden Frauenstimmen von m&m's harmonierten in Neuburg auf beeindruckende Weise

Die beiden Frauenstimmen harmonierten auf beeindruckende Weise, sehen sich die Beiden doch treffenderweise als „musikalisch Seelenverwandte“. Farina, die Leadsängerin, mit ausdrucksvollem, sanftem Stil gestaltend, und Evi, die mit ihrer variablen zweiten Stimme stützte, untermalte, spielte oder Effekte setzte. Nicht zu vergessen Farinas Ehemann Eduard, der mit seinem einfühlsamen Klavierspiel den Sängerinnen den richtigen Rahmen verpasste, kreative Soli einbaute, auch schon mal ein ganzes Orchester erklingen ließ oder rhythmisches Zischen, Pusten, Scheppern dekorativ hinzufügte.

Das Trio aus dem Raum Donauwörth interpretierte auf seine ganz eigene Weise bekannte Jazzstandards wie „Autumn leaves“ (Saxophon Farina Mayrshofer) oder den Popsong „On the Sunny Side of the Street“, der mit einem übermütigen Sprung hinauf bis zum hohen e dem sorglosen Flanieren auf der Straße gerecht wurde. Im Song „Drück die Eins“ von Annett Lousian beschäftigten sich die Sängerinnen mit Themen weiblichen Selbstverständnisses und gesellschaftlicher Rollen und schafften komplexe Ambivalenz durch durchwegs gut verständliche, sehr flotte Textdarbietung, gepaart mit Gestik und Mini-Choreografie.

In Neuburg gab es "Stand by me" und "Über den Wolken" zu hören

Nach Rio de Janeiro entführte der Bossa Nova „The girl from Ipanema“ und Carpenters Song „Top oft he world“ bediente alle Stimmungen einer euphorischen Geisteshaltung. Den Glamour einer königlichen Hochzeit verlegten die m&m´s mit „Stand by me“ von der Westminster Abbey kurzerhand in Neuburgs Schlosskapelle. Damit begeisterten sie ein weiteres Mal das Publikum, das dann mit Reinhard Mey „Über den Wolken“ flog. Zart, einfühlsam, weit entfernt von Grönemeyers rauer Ausnahmestimme, brachten die Sängerinnen die Stimmung bei seinem Titel „Halt mich“ auf den Punkt, erzeugten dann eine gewisse Traumverlorenheit mit Peter Maffays „Über sieben Brücken musst du gehen“ und rissen das Publikum mit dem peppigen Song “It´s only a papermoon“ endgültig von den Stühlen. Der Spaß, den das Trio beim Musizieren hatte, wirkte noch lange in den Zuhörern nach.