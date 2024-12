Das ist der schönste Weihnachtsmarkt im Ries

Einen ganzen Advent lang hatten die Rieserinnen und Rieser Zeit, sich durch die verschiedenen Weihnachtsmärkte durchzuprobieren: Den Punsch an den Buden zu verkosten, von den Schokofrüchten zu naschen und das Angebot an Weihnachtsschmuck zu studieren. Denn die Rieser Nachrichten wollten wissen, welcher der schönste Adventsmarkt im Ries ist und forderten die Leser auf, bis zum 20. Dezember ihre Stimme beim Online-Voting abzugeben. Das Ergebnis überraschte die Redaktion in seiner Klarheit.

Denn beim Siegertreppchen waren sich die Rieserinnen und Rieser einig: Mehr als die Hälfte befand den Weihnachtsmarkt im Reimlinger Schloss als den schönsten. Vielleicht lag es an der besonderen Atmosphäre des beleuchteten Schlosses, wo verwinkelt im Hof die Stände aufgebaut waren. Zudem fand der Markt nur am ersten Adventswochenende statt.

Das sind die drei schönste Weihnachtsmärkte im Ries

Hinter dem Reimlinger Weihnachtsmarkt wählten die Leserinnen und Leser den Oettinger Christkindlesmarkt auf Platz zwei mit rund 20 Prozent der Stimmen. Auch der Oettinger Adventsmarkt fand am ersten Adventswochenende statt. Im Heimatmuseumshof gab es neben regionaler und internationaler Küche hochwertiges Kunsthandwerk und Schönes aus der Region.

Zum drittschönsten Weihnachtsmarkt wurde der Nördlinger Romantische Weihnachtsmarkt gekürt. Dieses Jahr zogen sich die Stände bis auf den Marktplatz, neben Altbewährtem wie dem Krippenweg setzte man auch auf neue Formate wie Märchenstunden für Kinder. Samstagabend lud der Kirchturm ein, das Lichtermeer des Weihnachtsmarktes von oben zu bewundern.