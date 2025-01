„Brandmauer bleibt stehen“: Mahnwache in Wemding gegen AfD-Treffen geplant

Einstehen für die Demokratie, für ein Miteinander: Vor einem Jahr folgte eine Demonstration in Deutschland auf die andere. Auslöser waren Recherchen von Correctiv über ein Geheimtreffen in einem Hotel bei Potsdam, bei dem unter anderem Rechtsextreme über „Remigration“ sprachen, einen rechten Kampfbegriff. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz zielt der Gedanke dahinter auf die „Schaffung ethnisch definierter Gesellschaften“ ab, das bedeute die „Ausweisung aller ‚Volksfremden‘“. Dagegen gingen die Menschen auf die Straße. In Nördlingen demonstrierten 3000 Personen, in Donauwörth etwa 5000. In solchen Dimensionen denkt Johanna Strauß gar nicht, die für das Wochenende eine kleine Mahnwache in Wemding angemeldet hat. Der Anlass dafür ist ein ganz konkreter.

