Nördlingen

Ein Feuerwerk zum Geburtstag? Wo das verboten ist

Plus In Nördlingen ärgerten sich Altstadtbewohner über das Feuerwerk in der Alten Bastei. Das war genehmigt. Warum Silvesterraketen gerade jetzt gefährlich sind.

Von Martina Bachmann

Nur noch diese Woche spielt der Verein Alt Nördlingen auf der Freilichtbühne das Stück "Don Camillo & Peppone & die jungen Leute". Dann endet die Spielzeit des Jahres 2023 und man fragt sich, über was mehr debattiert wurde: Über das Stück selbst oder das Feuerwerk am Schluss? Zumindest bei Facebook gab es mehr Kommentare zu Letzterem, bekanntlich wird es nach Beschwerden nicht mehr bei jeder Aufführung gezündet. Mancher fragt sich: Gibt es nicht sowieso mittlerweile bei jedem zweiten runden Geburtstag ein solches Lichterspiel am Himmel?

Ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn wie Christina Atalay von der Stadt Nördlingen erklärt, muss man zunächst einmal unterscheiden, ob ein staatlich geprüfter Pyrotechniker ein Feuerwerk abbrennt oder ob man es als Privatperson tut. Ein Pyrotechniker - einen solchen hat der Verein Alt Nördlingen in seinen Reihen - muss bei der Regierung von Schwaben beantragen, ein Feuerwerk zünden zu dürfen. Zwar werde die Stadt angehört, doch die Genehmigung erteilen oder verweigern könne sie Pyrotechnikern nicht, so Atalay. Ganz anders sehe es bei Privatpersonen aus.

