Freilichtbühne in Nördlingen: Vespas, Rock 'n' Roll und Miniröcke

Plus Der VAN präsentiert "Don Camillo & Peppone & die jungen Leute" in der Alten Bastei. Die Premiere der turbulenten Komödie wird vom Publikum ausgiebig gefeiert.

Die legendären Schwarz-Weiß-Filme um einen engagierten katholischen Priester und einen kommunistischen Dorfbürgermeister bilden auf humorvolle Weise das Leben im Italien der Nachkriegszeit ab. Vor einem anderen Zeithintergrund wird deren Geschichte im Volksstück "Don Camillo & Peppone & die jungen Leute" fortgeschrieben. Der Verein Alt Nördlingen (VAN) hat die Komödie auf seinen diesjährigen Spielplan gesetzt und stellte sie dem begeisterten Premierenpublikum in der ausverkauften Freilichtbühne vor.

Darin existiert der stetige Konflikt der zwei Protagonisten zwar nach wie vor, doch die Zeiten haben sich geändert. Aus dem eingefleischten Kommunisten Peppone (Josef Taglieber) ist ein erfolgreicher Unternehmer geworden, was nicht jedem im Dorf gefällt. Ähnliches erlebt Don Camillo (Alexander Güntert), dessen sakrales Wirken aus der Zeit gefallen scheint und dem deshalb vom Bischof (Stadtpfarrer Benjamin Beck) der junge Nachwuchs-Priester Don Cichi (Matthias Kornmann) "zur Seite gestellt" wird. Zudem gibt es ein Aufbegehren der Dorfjugend, verkörpert von einer Moped-Gang langhaariger Jungs und einer Horde aufmüpfiger Mädels: "Wir Jungen sind die Herrscher der Welt!"