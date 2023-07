Nördlingen

vor 49 Min.

Alte Bastei Nördlingen: Beschwerden über das Feuerwerk

Plus Auf der Freilichtbühne in Nördlingen ist das Stück "Don Camillo & Peppone & die jungen Leute" zu sehen. Anwohner ärgern sich jedoch über den Lärm am Schluss.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Des einen Freud' ist des anderen Leid: Während viele Zuschauerinnen und Zuschauer das Feuerwerk am Ende des aktuellen VAN-Stücks "Don Camillo & Peppone & die junge Leute" genossen, störten sich andere daran, mehrmals pro Woche dessen Lärm ausgesetzt zu werden. Ihren Ärger taten diese Nördlingerinnen und Nördlinger kund - bei der Verwaltung der Stadt oder bei VAN-Chef Axel Schönmüller. Und das hat jetzt Konsequenzen.

Einen Sommerabend lang kann man sich in diesem Jahr auf der Nördlinger Freilichtbühne in die Welt der 60er Jahre entführen lassen: Vespas knattern über die Bühne, Petticoats fliegen hoch - und die eine oder andere Party findet in diesem Stück ebenfalls statt. Die größte wird am Schluss gefeiert, so viel kann man guten Gewissens verraten. Passend dazu zünden die Pyrotechniker des Vereins Alt Nördlingen ein Feuerwerk. Das war in weiten Teilen Nördlingens zu hören und zu sehen, an jedem Vorstellungsabend. Doch am Mittwoch der vergangenen Woche blieb das Funkeln am Himmeln aus. Ein Theatergast beschwerte sich darüber prompt bei VAN-Vorsitzendem Schönmüller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen