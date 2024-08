So war der Auftakt des Violinfestivals in Oettingen

Ohne Zweifel ist das inzwischen zum 9. Mal stattfindende Internationale Violinfestival für eine relativ kleine Stadt wie Oettingen eine Sensation. Dass sich alle zwei Jahre sowohl renommierte Dozenten als auch überaus engagierte Nachwuchs-Künstlerinnen und -künstler im Spätsommer die Klinke in die Hand geben, ist für Musikliebhaber in der Region – und auch weit darüber hinaus – ein außergewöhnlicher kultureller Leckerbissen. Auch Oettingen eine Sensation. Dass sich alle zwei Jahre sowohl renommierte Dozenten als auch überaus engagierte Nachwuchs-Künstlerinnen und -künstler im Spätsommer die Klinke in die Hand geben, ist für Musikliebhaber in der Region – und auch weit darüber hinaus – ein außergewöhnlicher kultureller Leckerbissen. Auch dieses Jahr präsentiert Oettingen noch bis zum 1. September ein vielfältiges Programm von der Klassik bis zur Moderne. Mit der Festivalwoche in der einzigartigen Konzertatmosphäre des herrlichen barocken Festsaales im Schloss weht dann für eine Woche internationales Flair durch die Residenzstadt, wenn Studenten aus aller Welt zu den Meisterkursen anreisen.

