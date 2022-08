Reimlinger Gemeinderat bringt Solarfreifläche auf den Weg

Die Gemeinde stellt sich der Energiewende, stimmt einer Vergrößerung des Bauernhofkindergartens zu und bekommt eine neue Straße.

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage entlang der Bahnstrecke Nördlingen-Möttingen war erneut Thema im Reimlinger Gemeinderat. Dieses Mal ging es um die Stellungnahmen der öffentlichen Interessenträger. Wie berichtet, sollen in der Gemarkung Grosselfinger Bach vier Solarfelder zur Energiegewinnung errichtet werden.

Joost Godts vom gleichnamigen Planungsbüro trug die Stellungnahmen vor. Die geplanten Flächen liegen in einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet. Des Weiteren gilt die Fläche als Wiesenbrütergebiet. In ihrer Stellungnahme sieht die Untere Naturschutzbehörde allerdings keine Probleme bezüglich der Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, solange eine "Tabulinie" Richtung Norden nicht überschritten, die Fläche dort durch eine Heckenbepflanzung eingegrenzt und das Vorkommen schützenswerter Arten im entsprechenden Gebiet auch in den kommenden Jahren geprüft werden. Daneben verlangt die Behörde die Einrichtung umfangreicher ökologischer Ausgleichsflächen. Godts merkte an, dass in Baden-Württemberg Solarfelder selbst als Ausgleichsmaßnahmen gewertet würden.

Landesbund für Vogelschutz: Photovoltaik erst auf Gebäude

Einwände aus ökologischer Sicht hat hingegen der Landesbund für Vogelschutz (LBV). Er fordert, in erster Linie Gebäude und bereits belastete Flächen mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Auch kritisieren die Vogelschützer die Kleinräumigkeit der Ausgleichsflächen. Diese hätten so keinen ökologischen Mehrwert. Dem widersprach Ingenieur Godts deutlich. Gerade die kleinräumige, sogenannte Trittsteinvernetzung habe sich ökologisch als vorteilhaft erwiesen.

Grundsätzlich hat auch das Amt für Landwirtschaft (ALF) keine Einwände gegen das Vorhaben. Allerdings merkt die Behörde an, dass es sich bei den Flächen um hochwertiges Ackerland handle, und fordert eine Rückbauverpflichtung nach Nutzungsende. Godts führte an, dass die Solaranlage nur mittels Rammtechnologie erstellt werde, die Qualität des Bodens also erhalten bleibe. Auch vonseiten des Wasserwirtschaftsamtes liegen keine Bedenken gegen das Projekt vor, auch wenn dieses gerne ein detailliertes Gutachten zur Hochwassersituation sehen würde. Diesen Bedarf sehen der Planer und Gemeinderat nicht. "Da müsste das Wasser schon zwei Meter steigen - dann hätten wir ganz andere Probleme", meinte Reimlingens Bürgermeister Jürgen Leberle.

Wunsch der Stadt Nördlingen lehnen Godts und Rat ab

Den Wunsch der Stadt Nördlingen nach einer zusätzlichen Eingrünung am südlichen Rand lehnte Godts ab. Zum einen wäre das Landschaftsbild durch Straßen- und Bahntrasse ohnehin schon beeinträchtigt, zum anderen würde eine zusätzliche Beschattung aus südlicher Richtung den Ertrag der Fläche stark vermindern. Bis auf ein Mitglied schloss sich der Gemeinderat auch hier der Argumentation des Planers an.

Weiterer Punkt auf der Tagesordnung war der Ausbau eines Dachraums im Bauernhofkindergarten zu einem neuen Gruppenraum. Bürgermeister Leberle zeigt sich erfreut, dass es für dieses "Leuchtturmprojekt" eine solch große Nachfrage gibt. Weiterhin wurden für den neu geschaffenen Urnenring auf dem Friedhof eine Satzung und eine Gebührenordnung erstellt und für die neue Straße im Baugebiet "Fürschwelle 2" die Bezeichnung "Am Scheidweg" beschlossen.