Reimlingen

vor 17 Min.

Fotovoltaik: Knappe Entscheidung in Reimlingen

Plus In Reimlingen geht es um die Frage, wie viel Fläche für Fotovoltaik-Anlagen zur Verfügung gestellt werden soll. Das Ergebnis der Abstimmung ist denkbar knapp.

Von Matthias Link

Solarenergie spielt eine zentrale Rolle bei der Energiewende, doch die Errichtung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen und die Ausweisung von entsprechenden Flächen sind im Ries umstritten. Der Gemeinderat Reimlingen hat in der Vergangenheit in Einzelfallentscheidungen bereits zwei PV-Anlagen östlich der Bahntrasse Nördlingen-Möttingen genehmigt. Wegen erneuter Bauanfragen für Flächen westlich der Bahngleise, stellte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend nun einen Grundsatzbeschluss über Solarparks auf dem Gemeindegebiet auf.

