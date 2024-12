Trotz Niederlage: Angels verkaufen sich gut gegen Alba Berlin

Das Heimspiel am Tag vor Silvester ist der Saisonhöhepunkt für die Eigner Angels Nördlingen. Doch in diesem Jahr waren die sportlichen Voraussetzungen für die Bundesliga-Basketballerinnen so schlecht wie nie: Zahlreiche Verletzungen haben die Mannschaft ausgezehrt, tragende Säulen des Teams fielen im Lauf der Saison aus. Was sollte also die Zielsetzung sein beim großen Heimspiel gegen die Meisterinnen von Alba Berlin – einem Event, bei dem sich die Angels eigentlich von ihrer besten Seite zeigen wollen? Sich achtbar aus der Affäre ziehen und ohne Gesichtsverlust das Jahr beenden. Das ist dem Team am Montagabend trotz aller Widrigkeiten gelungen – auch, weil ein Neuzugang sofort überzeugte.

