Nördlinger Bayernliga-U15 geht auf Platz eins in die Winterpause

Mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Stätzling hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen den vierten Pflichtspielsieg in Folge gefeiert und dadurch auch nach dem letzten Vorrundenspiel den Platz ganz oben in der Tabelle verteidigt. Dafür war in Stätzling allerdings ein hartes Stück Arbeit nötig.

Es entwickelte sich von Beginn an das erwartete schwere Spiel gegen einen robusten, gut eingestellten Gegner auf schwierigem Geläuf. Schon in Spielminute eins ergab sich die erste Gästemöglichkeit zur Führung, als sich Jakob Ott bis zur Grundlinie durchsetzte, Ben Müller seinen Rückpass aber nicht voll traf und so die frühe Führung ausließ. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gab es weder hüben noch drüben gefährliche Toraktionen oder Abschlüsse zu verzeichnen.

Fußball-U15-Bayernliga: Temizels Flanke senkt sich zum 1:0 für Nördlingen ins Tor

Auch in der zweiten Halbzeit zeichnete sich ein ähnliches Muster ab, mit vielen Zweikämpfen, Ungenauigkeiten und Ballverlusten auf beiden Seiten. Vereinzelte Torabschlüsse durch Muhammed Temizel und Maxim Rolev verfehlten genauso ihr Ziel wie die erste gefährliche Aktion der Heimelf nach 50 Minuten. Nach 53 Minuten aber gingen die Gäste aus Nördlingen in Führung, als Temizel einen Ball fast von der Eckfahne in Richtung Heimtor schlug und dieser sich ins lange Eck hinter den in die Sonne blickenden Heimschlussmann senkte.

Danach versuchte Stätzling, den Ausgleich zu erzielen, konnte sich aber in der zunehmend hektischer werdenden Partie keine echte große Möglichkeit mehr erspielen. Nach 63 Minuten kassierte der FCS sogar noch eine Rote Karte wegen eines groben Foulspieles. Fazit von TSV-Trainer Markus Leister: „Kein Leckerbissen, aber für uns wieder ein enorm wichtiger Sieg gegen einen gut eingestellten Gegner. Endlich haben wir es auch mal geschafft, die Null zu verteidigen, und für ein Tor in der Offensive sind wir immer gut. Jetzt gilt es, sich zu regenerieren, sich auf die Hallensaison vorzubereiten und an den durchaus vorhandenen Defiziten zu arbeiten.“ Das erste Punktspiel im nächsten Jahr bestreiten die Rieser am 2. März beim FC Gundelfingen. (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Pugel (TW); Bachmann, Wagner, Maurer (ab 36. Rothbauer), Rieger, Randi, Temizel (ab 70. Weiß), Reicherzer (ab 42. Fromann), Ott, Rolev, Müller; Römer, Bely; Stenzenberger (ETW).