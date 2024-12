Ferbers starkes Debüt ist der Lichtblick bei Losodica Munningen

Der KC Losodica Munningen nimmt in der Bezirksoberliga eine knappe Niederlage gegen den SC Vöhringen mit ins neue Jahr. Die grandiose Leistung gegen Königsmoos am Spieltag zuvor konnten die Rieser somit nicht bestätigen. Trübsaal herrschte auch bei der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga Nord in Lauingen chancenlos war. Losodicas Dritte jedoch konnten sich über einen knappen Sieg freuen, an dem auch Neuzugang Johannes Ferber mit einem starken ersten Auftritt maßgeblichen Anteil hatte.

Bezirksoberliga KC Losodica Munningen 1 – SC Vöhringen G1 3287:3297 (3:5). Nach der fulminanten Leistung im vorherigen Spiel gegen Königsmoos startete man mit breiter Brust in die Partie gegen die Gäste aus Vöhringen. Simon Bühler fand jedoch überhaupt nicht in sein gewohntes Spiel und wurde durch Lukas Schwab ersetzt. Diesem gelang zwar eine bessere Leistung, dennoch reichte es nicht zu einem Punktgewinn. Auch Max Schwab hatte auf den Nebenbahnen gegen die Tagesbeste kein Glück.

KC Losodica Munningen: Starkes Mittelpaar hält Hoffnung gegen Vöhringen aufrecht

Das darauffolgende Mittelpaar hatte die Partie jedoch noch nicht aufgegeben. So erzielte Sven Löfflad starke 567 Holz und Andreas Leberle kam auf 544 Holz. Dies bedeutete am Ende der Paarung zwei Punktgewinne und einen auf nur noch sechs Holz geschrumpften Rückstand. Somit war für den letzten Durchgang noch alles offen. Während Tobias Gruber mit 537 Holz knapp um drei Holz sein Duell verlor, konnte Michael Wagner trotz niedrigerer Holzzahl mit soliden 557 Holz nach Satzpunkten gewinnen. Dennoch reichte es am Ende um zehn Holz nicht zu einem unheimlich wichtigen Heimsieg. Nun geht Losodica 1 als Vorletzter der Bezirksoberliga in der Winterpause.

S. Bühler Simon/L. Schwab – T. Lehner 534:556 (1:3); M. Schwab – L. Rettig 553:579 (1:3); S. Löfflad – M. Renz 567:557 (2:2); A. Leberle – G. Sailer/U. Heitner 544:505 (4:0); T. Gruber – J. Schmidt 537:540 (2:2); M. Wagner – K. Allgaier 557:560 (3:1)

Munningens Zweite erlebt rabenschwarzen Tag in Lauingen

Kreisliga Nord SKK Lauingen G1 – KC Losodica Munningen 2 2137:1939 (6:0). Losodicas Zweite bestritt ihr letztes Spiel im Kalenderjahr in Lauingen. Hier unterlag zu Beginn das Duo Andreas Pollithy und Hannes Hertle trotz starker 520 Holz knapp. Das gleiche Schicksal erlitt parallel Lukas Schwab, der sich als bester Munninger mit 523 Holz dem Tagesbesten der Lauinger geschlagen geben musste. Trotz der vermeintlich schlimmen Ausgangslage waren aufgrund des geringem Holzrückstandes noch alle Ausgänge für dieses Spiel denkbar. Die Munninger Schlusspaarung erwischte jedoch einen rabenschwarzen Tag. Sowohl das Duo Markus Bucher und Jakob Schwab als auch Alexander Rudel spielten weit unter ihren Möglichkeiten, was jegliche Munninger Punkthoffnungen zunichtemachte. Somit hatten die Gastgeber alle Freiheiten und schlugen die Gäste mit 6:0.

K. Starke – A. Pollithy/H. Hertle 511:520 (2,5:1,5); M. Stiegelmayer – L. Schwab 552:523 (3:1); M. Heinemann – M. Bucher/J. Schwab 547:452 (4:0); W. Prinz – A. Rudel 527:444 (4:0)

Nach nur drei Wochen Training kann Neuzugang Ferber Munningens Dritter schon helfen

Kreisklasse Nord 1 BC Schretzheim G2 – KC Losodica Munningen 3 2004:2015 (2:4). Im Spiel der dritten Mannschaft in Schretzheim durfte Johannes Ferber sein Debüt feiern. Der noch junge Kegler, erst seit drei Wochen im Training, bestritt hierbei sein erstes Spiel für den KC Losodica Munningen. Dabei erwischte er auch direkt einen Sahne-Tag. Gegen den auf dem Papier besten Spieler der Heimmannschaft gewann Ferber trotz anfänglicher Schwierigkeiten seinen Punkt und setzte mit für ein erstes Spiel herausragenden 535 Holz ein Ausrufezeichen.

Parallel musste sich Stefan Bucher allerdings geschlagen geben. Im Schlusspaar ergab sich in beiden Duellen eine klare Rollenverteilung. Während Martin Melzer deutlich mit 503 Holz gewann, unterlag Jochen Schwab klar. Dennoch reichte es am Ende knapp zum Munninger Sieg und einem gelungenen Debüt. (AZ)

M. Els – J. Ferber 512:535 (1,5:2,5); A. Grauer – S. Bucher 525:503 (3:1); W. Fischer – M. Melzer 428:503 (1:3); B. Grauer – J. Schwab 539:474 (4:0)