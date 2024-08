Oettinger Triathleten dominieren in Lauingen

Die Triathleten des TSV Oettingen haben sich in Lauingen in neuem, einheitlichem Outfit und mit 14 Teilnehmern als eine der größten und am Ende auch erfolgreichsten Mannschaften gezeigt. Die ursprünglich Mitte Juni geplanten schwäbischen Meisterschaften mussten aufgrund der verheerenden Hochwassersituation im Donauraum auf Ende Juli verschoben werden. Damit bewiesen die Veranstalter ein glückliches Händchen, denn pünktlich mit dem Start der einzelnen Wettbewerbe schloss der Himmel seine Schleusen und bis zum Zieleinlauf am Lauinger Marktplatz strahlte die Sonne mit den allermeisten Athleten um die Wette.

Den Anfang machten die Mitteldistanzler, die um 9 Uhr zu 2,1 Kilometern Schwimmen, 80 Kilometern Radfahren und 20 Kilometer Laufen starteten. Timo Schmitz vom TSV Oettingen lag nach dem Schwimmen an zweiter Position und ging dann auf der Radstrecke schon früh in Führung. Beim abschließenden Lauf verteidigte er seinen Vorsprung souverän bis in Ziel und sicherte sich damit in unglaublich schnellen 3:32 Stunden seinen zweiten schwäbischen Meistertitel nach 2022. Er distanzierte die zweit- und drittplatzierten Fabian Pfitzner (Calw) und Joachim Krauth (Aalen) um sechs beziehungsweise sieben Minuten.

Lauinger Triathlon: Matthias Zellinger ist Oettingens Bester über die Mitteldistanz

Auf einem sehr guten 21. Platz in 4:04 Stunden landete Matthias Zellinger, gefolgt vom Oettinger Vereinsmeister des Vorjahres Sascha Kosuriak auf Rang 40 in 4:20 Stunden. Ebenfalls ein starkes Rennen zeigte Robert Hempel in 4:26 Stunden (Platz 47). Benjamin Estner kam auf Platz 62 in 4:35 Stunden. Das Frauenrennen gewann Anja Kobs vom TSV Alling in 4:04 Stunden, Rieser Teilnehmerinnen waren hier nicht am Start.

45 Minuten später ertönte die Startsirene für die olympische Kurzdistanz über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen. Auch hier gab es einen Oettinger Gesamtsieg zu bejubeln: Linda Simon kam als zweite Frau aus dem Wasser, übernahm mit einem hervorragenden Radsplit die Führung und verteidigte diese beim Laufen ohne Probleme. Sie kam in 2:19 Stunden mit fast vier Minuten Vorsprung vor Annika Held (SSV Ulm) als schwäbische Meisterin ins Ziel. Simone Lechner beendete den Triathlon als Fünfte in 2:35 Stunden.

Herren des TSV Oettingen enttäuschen in Lauingen nicht, selbst ohne Medaille

Ohne Medaillen blieben die Oettinger Herren auf der Kurzstrecke, enttäuschten jedoch keineswegs. Als Schnellster erwies sich Markus Lutz trotz leichter Verletzungsprobleme beim abschließenden Lauf als 21. in 2:16 Stunden, vor Thomas Paus (48. in 2:24 Stunden), Wolf Otto als 57. in 2:27 Stunden und Bernd Koller auf Rang 64 in 2:30 Stunden. Der ebenfalls von einer Zerrung gehandicapte Paul Lechner als 78. (2:36 Stunden) und Martin Eichberger als 86. in 2:39 Stunden vervollständigten das Oettinger Mannschaftsergebnis.

Auf der sogenannten Sprintstrecke (0,5 Kilometer Schwimmen/20 Kilometer Radfahren/fünf Kilomter Laufen) war Beate Otto als einzige Oettingerin am Start, sie erreichte das Ziel auf einem respektablen 11. Platz in 1:13 Stunden. (AZ)