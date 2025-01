Winterlauf im malerischen Dinkelsbühl lockt die Rieser nach Franken

Der TSV Dinkelsbühl hat bereits zum 22. Mal den Dinkelsbühler Stadtlauf, auch Winterlauf genannt, veranstaltet. Neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer gab es noch eine Fünf-Kilometer-Strecke sowie eine Kinderstrecke über einen Kilometer. Mit von der Partie waren wieder zahlreiche Rieser, darunter auch der Lauftreff des TSV Nördlingen.

Die Kinderläufe starteten bereits um 9.30 Uhr. Pünktlich um 10 Uhr wurden dann die Läuferinnen und Läufer der Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecke bei Temperaturen von Minus zwei Grad gemeinsam auf die Strecke geschickt. Die Strecke war schnee- und eisfrei und sehr gut präpariert. Sie führte von der „Alten Promenade“ ein- beziehungsweise zweimal um die Altstadt von Dinkelsbühl und ganz ohne Kopfsteinpflaster wieder zurück zur TSV-Turnhalle – eigentlich ein herrlicher Stadtrundgang, bloß hatten die Läuferinnen und Läufer keine Zeit zum „Sightseeing“.

Winterlauf des TSV Dinkelsbühl: Oettingens Melinda Kaufmann gewinnt bei den Frauen

Die Fünf-Kilometer-Strecke, die 39 Männer und 31 Frauen in Angriff nahmen, gewann Christoph Seibold vom TSV Crailsheim in 16:36 Minuten. Schnellste Frau war wie bereits die vorigen zwei Jahre Marie Brand von der LG Hohenlohe in 18:43 Minuten. Den Winterlauf über zehn Kilometer gewann von insgesamt 148 Finishern Arten Piddubnyi von der LAC Essingen in 34:13 Minuten. Schnellste Frau war Melinda Kaufmann vom TSV Oettingen in 41:01 Minuten.

Mit dabei waren auch 13 Winterläufer vom Lauftreff des TSV Nördlingen, die wie folgt das Ziel erreichten: 30. Patrick Deffner, 43:22 Minuten, 8. AK M35; 46. Karl Oßwald, 46:39 Minuten, 5. M65; 60. Hans Niederhuber, 50:32 Minuten, 8. M65; 63. Bernhard Satzenhofer, 50:47 Minuten, 9. M65; 18. F. Natalie Lorer, 52:39 Minuten, 5. W40; 28. F. Helene Schröder, 55:41 Minuten, 3. W50; 31. F. Anneliese Zinke, 56:02 Minuten, 1. W65; 32. F. Susanne Vierkorn, 56:03 Minuten, 4. W50; 34. F. Brigitte Radajewski, 56:15 Minuten, 2. W55; Bianca Hofmann, 61:02 Minuten, 3. W30; Hans Sing, 62:39 Minuten, 13. M65; Carola Schmidt, 62:47 Minuten, 9. W40; Andrea Grimmeisen, 64:01 Minuten, 9. W60.

Von der LG Donau-Ries waren neben dem TSV Nördlingen noch eine starke Mannschaft vom TSV Oettingen, sowie Läufer vom SV Mauren und TSV Wemding mit am Start. Mit den 61 Mädchen und Jungs, die an den Schülerläufen teilnahmen, erreichte die diesjährige Veranstaltung einen neuen Teilnehmerrekord. Weitere Ergebnisse gibt es unter my.raceresult.com/275444/. Der Lauf begeisterte alle Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen derart, dass er für nächstes Jahr wieder fest eingeplant wird. (AZ)