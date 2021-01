vor 41 Min.

Corona-Tote in Deutschland: So entwickeln sich die Zahlen

Aktuelle Statistiken zeigen: Wegen der Corona-Pandemie steigt in Deutschland die Zahl der Toten. Ein Überblick in Grafiken.

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland steigt – und lag im Winter wesentlich über dem Wert aus den Vorjahren. Das hat das Statistische Bundesamt am Freitag bekanntgegeben.

Allein in der zweiten Dezemberwoche lag die Zahl der Todesfälle deutlich über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019: Vorläufigen Ergebnissen zufolge starben in diesem Zeitraum mindestens 22.897 Menschen, das sind 23 Prozent mehr als im Durchschnitt der vier Vorjahre.

Der Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Seit Oktober starben Tausende Menschen in Deutschland nach einer Infektion mit dem Coronavirus.

Corona-Tote in Deutschland: Zahl steigt im Winter

Besonders auffällig sei die Entwicklung in Sachsen, das stark von Corona betroffen ist. In der 50. Kalenderwoche lag die Zahl dort 88 Prozent über dem Durchschnitt der Vorjahre, wie das Bundesamt mitteilte. Aus Brandenburg sei eine Zunahme um 34 Prozent und aus Thüringen um 35 Prozent gemeldet worden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Todesfälle steigt seit Anfang Oktober von Woche zu Woche deutlich an – in der 50. Kalenderwoche seien es nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3595 gewesen, 598 Fälle mehr als noch in der Vorwoche.

