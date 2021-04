Darius, das Riesenkaninchen ist weg - eine große Entführung

Wozu braucht jemand das längste Kaninchen der Welt? Am Ende bleibt nur eine Möglichkeit.

Etwas zu stehlen ist eine Sache, das Gestohlene danach gewinnbringend zu vermarkten eine ganz andere. Wer beispielsweise das Kunststück vollbracht hat, einen echten Delacroix, sagen wir den Tod des Sardanapal, aus dem Pariser Louvre zu entführen, erfreut sich zwar einer Millionenbeute, im Wohnzimmer aufhängen kann er das gute Stück aber nicht.

Tante Erna könnte das Bild schon irgendwo gesehen haben und komische Fragen stellen. Die Hehler-Kumpels, die sonst alles verticken, winken ebenfalls ab. Für einen Delacroix gebe es keinen Markt, jedenfalls keinen, an dem man sich nicht die Finger verbrennt.

Das Handout-Foto der Polizei von West Mercia zeigt das «längste Kaninchen» der Welt, Darius. Foto: West Mercia Police, dpa

Darius ist eine Art Delacroix unter den Kaninchen

Ähnlich verhält es sich mit Darius - eine Art Delacroix unter den Kaninchen. Das längste der Welt. 129 Zentimeter, 20 Kilo schwer. Nun ist Darius aus dem Gehege seiner Besitzerin gestohlen worden. Einen Darius zu entführen ist kein Kinderspiel.

Wenn er sich aufrichtet reicht er einem Mann zum Bauchnabel. Zappelt er mit seinen Kaninchenkrallen, wird er zum Puma. Wer Darius gar nur über die Schulter werfen möchte, hat keine Ahnung von Kaninchen-Entführung.

Seine Besitzerin hat 1000 Pfund Belohnung ausgesetzt

Umso mehr hoffen die Ermittler auf Hinweise für die ruchlose Tat. Zurecht. Zum einen hat Ms. Edwards 1000 Pfund (1155 Euro) Belohnung für die Rückgabe ausgesetzt, zum anderen fragt sich nicht nur die Polizei, was die Entführer mit Darius wollen.

In der Gegend kennt ihn jeder. Ihn als Jagdtrophäe ins Wohnzimmer zu hängen - no way. Ihn außer Landes zu bringen - dürfte am Brexit scheitern. Zum Züchten ist er zu alt und zum Verzehr ebenfalls. Bestenfalls vorstellbar, dass sich die Entführer für ihre Kinder kein Pony leisten können.

