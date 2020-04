13:01 Uhr

Einreise nach Österreich: Eigenerklärung hier herunterladen

Sie wollen Ihren Lebenspartner oder Familienangehörige in Österreich besuchen? Was Sie zur Einreise in Corona-Zeiten wissen müssen.

Die Einreise von Deutschland nach Österreich ist kein Problem – normalerweise. Mit Ausbruch der Corona-Krise gestaltet sich der Grenzübertritt für viele Menschen aber schwierig: Sie dürfen nur unter bestimmten Bedingungen oder gar nicht einreisen.

In dieser Übersicht finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Einreise nach Österreich. Unter anderem beantworten wir diese Fragen: Für wen ist die Einreise von Deutschland nach Österreich erlaubt? Ist der Besuch der Familie zulässig? Dürfen sich Partner besuchen? Und wenn ja: Welche Bedingungen gibt es dafür?

Warum gibt es Grenzkontrollen an der österreichischen Grenze?

Die Grenzkontrollen sollen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beitragen. Sie bestehen seit 11. März 2020 unter anderem an der deutsch-österreichischen Grenze.

Wer darf derzeit nach Österreich einreisen?

Österreichische Staatsbürger sowie Menschen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz dürfen stets nach Österreich einreisen. Sie müssen sich in der Regel nach der Einreise in Quarantäne begeben (mehr dazu). Ebenso dürfen Menschen nach Österreich, die ohne Zwischenstopp durch Österreich reisen und anschließend wieder ausreisen. Eine Einreise ist auch für den Güterverkehr und den gewerblichen Verkehr (mit Ausnahme gewerblicher Personenbeförderung) erlaubt.

Seit Mitte April dürfen auch Menschen nach Österreich einreisen, die "besonders berücksichtigungswürdige Gründe im familiären Kreis" geltend machen. Dazu zählen unter anderem:

Besuch von Familienangehörigen bei Krankheit

Besuch der eigenen Kinder im Rahmen von Obsorgepflichten

Besuch des Partners oder der Partnerin

zwingende Gründe der Tierversorgung

Wer Familienangehörige, den Lebenspartner/die Lebenspartnerin oder sein Tier besuchen will, muss an der Grenze zu Österreich eine Eigenerklärung vorlegen. Weiter unten in diesem Artikel finden Sie eine Vorlage zum Herunterladen und Ausdrucken.

Darf ich meine Kinder in Österreich besuchen?

Ja, es ist möglich, "im Rahmen von Obsorgepflichten" die eigenen Kinder in Österreich zu besuchen. Dafür wird nur eine Eigenerklärung benötigt. Hier können Sie sich eine Vorlage herunterladen und ausdrucken: Download der PDF-Vorlage "Eigenerklärung" (hier klicken)

Darf ich meinen Lebenspartner besuchen?

Ja, es ist möglich, den Partner oder die Partnerin in Österreich zu besuchen. Dafür wird nur eine Eigenerklärung benötigt. Hier können Sie sich eine Vorlage herunterladen und ausdrucken: Download der PDF-Vorlage "Eigenerklärung" (hier klicken)

Darf ich meine Familie besuchen?

Besuche von Familienangehörigen sind bei Krankheit dieser möglich. Dafür wird nur eine Eigenerklärung benötigt. Hier können Sie sich eine Vorlage herunterladen und ausdrucken: Download der PDF-Vorlage "Eigenerklärung" (hier klicken)

Darf ich mein Tier verpflegen?

Ja, das ist bei zwingenden Gründen der Tierversorgung möglich. Dafür wird eine Eigenerklärung benötigt. Hier können Sie sich eine Vorlage herunterladen und ausdrucken: Download der PDF-Vorlage "Eigenerklärung" (hier klicken)

Wo finde ich eine Eigenerklärung zum Download?

Eine Eigenerklärung können Sie sich hier herunterladen. Das Dokument muss ausgedruckt und ausgefüllt werden. Außerdem ist eine Unterschrift vonnöten.

Was muss ich bei der Rückreise nach Deutschland beachten?

Die Einreise nach Österreich sollte mit der Eigenerklärung in Kombination mit Personalausweis oder Reisepass gelingen. Andersrum gilt: Deutsche Staatsbürger oder in Deutschland wohnhafte Menschen können zwar jederzeit nach Deutschland einreisen. Unter Umständen müssen Sie sich danach aber für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben.

Dazu heißt es in einer entsprechenden Verordnung des Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: "Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Freistaat Bayern einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern."

Ausnahmen von dieser Quarantäne-Verordnung gelten unter anderem für Berufspendler, aber auch für Menschen, die sich weniger als 48 Stunden in Österreich aufgehalten haben oder einen triftigen Reisegrund haben: "Hierzu zählen insbesondere soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht unter dem gleichen Dach wohnenden Lebenspartners, dringende medizinische Behandlungen oder Beistand oder Pflege schutzbedürftiger Personen", so das Gesundheitsministerium. Die Verordnung können Sie sich hier durchlesen (wichtiger Hinweis: Sie wurde bis 3. Mai verlängert). (AZ)

