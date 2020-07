Enkel von Elvis Presley ist tot - mit nur 27 Jahren

Im Juni 1977 hat Elvis seinen letzten Auftritt vor knapp 20.000 Fans in Indianapolis (Indiana). Am 16. August stirbt er in Memphis. „Tod durch Herzversagen“, stellt ein Arzt fest. In seiner Karriere hat Presley mehr als eine Milliarde Platten verkauft, drei Grammys bekommen und in mehr als 30 Hollywood-Filmen mitgespielt.