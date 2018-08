Frau niedergestochen: Angreifer auf der Flucht

vor 23 Min.

Nach der tödlichen Messerattacke in Düsseldorf ist der 44 Jahre alte Verdächtige weiter auf der Flucht. Das teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Zu den Hintergründen der Tat gab es am Morgen keine neuen Erkenntnisse.

Der Mann soll laut Polizei am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr im Düsseldorfer Stadtteil Bilk eine Frau mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich demnach auf offener Straße.

Die Frau erlitt tödliche Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Montagvormittag erlag sie ihren Verletzungen im Klinikum. Die Behörden haben den Tatort abgesperrt und suchen verschiedenen Medienberichten zufolge noch nach der Tatwaffe, einem Messer. Über den Hintergrund der Tat äußerte die Polizei sich bislang nicht. Derzeit gilt ein 44 Jahre alter Iraner als tatverdächtig. Die Getötete hatte die deutsche Staatsangehörigkeit.

Laut Polizei ist der Angreifer noch auf der Flucht. Derzeit wird nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte eine Sprecherin der örtlichen Polizei, dass Spezialkräfte des SEK eine Wohnung durchsucht haben. Jedoch wurde dabei der Gesuchte dabei nicht angetroffen. (dpa/tu)

