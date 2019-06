Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen: Google Doodle zeigt Partien von heute

Böses Erwachen am Río de la Plata: Auch Stunden nach dem flächendeckenden Stromausfall in Argentinien und Uruguay haben die Behörden keine Erklärung für den Blackout.

Blackout in Südamerika

Strom in Argentinien und Uruguay fließt wieder

