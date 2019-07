09:00 Uhr

Gerda Lewis: Die Bachelorette 2019 im Porträt

Gerda Lewis ist die Bachelorette 2019. Wer ist die 26-jährige Frau, die auch schon bei GNTM mit dabei war? Hier ein Porträt.

Der Name Gerda Lewis ist noch nicht vielen ein Begriff. Doch das wird sich mit dem Start der neuen Bachelorette-Staffel ändern. Denn Gerda Lewis ist die Bachelorette 2019 - und wird sich ab dem 17. Juli auf RTL von Männern umwerben lassen. Fans von Castingshows kennen die 26-Jährige bereits: Sie nahm 2018 an der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" teil und kam immerhin unter die besten 20 und wurde 17. Jetzt dreht sich eine Dating-Show nur um sie.

Bevor es überhaupt losgeht, regen einige Medien sich über einen Oben-Ohne-Auftritt der neuen Bachelorette Gerda Lewis bei GNTM im vergangenen Jahr auf, aber das gehört wohl zum Geschäft.

"Bachelorette" 2019: Gerda Lewis hat Kosmetikerin gelernt

Gerda Lewis arbeitet als Fitnessmodel und Influencerin - gelernt hat sie ursprünglich Kosmetikerin. Mittlerweile folgen der 26-Jährigen mehr als 500.000 Follower auf Instagram. Sich selbst beschreibt sie RTL zufolge als offen, herzlich, humorvoll und etwas stur. Wenn sie nicht gerade Sport macht, kocht die neue Bachelorette gerne oder geht auf Reisen.

Seit einem Jahr ist die Kölnerin Gerda Lewis Single - das soll sich in diesem Jahr aber ändern. Leicht scheint das allerdings nicht zu werden - obwohl sie demnächst aus 20 Single-Männern wählen kann. Sie habe zwar keinen bestimmten "Typ Kerl", sagte sie RTL - aber sehr hohe Ansprüche. Mit unsicheren und planlosen Männern könne sie nichts anfangen - ebensowenig wie mit Pantoffelhelden.

Punkten können Männer bei Gerda Lewis mit Sportlichkeit, Ausstrahlung und selbstbewusstem Auftreten. Zumindest letzteres werden sicher die meisten der 20 Kandidaten mitbringen, die sich dazu entschlossen haben, ihre Traumfrau vor den Augen der deutschen Fernsehzuschauer kennenzulernen.

Gerda Lewis: "Bachelorette" 2019 verteilt bald die Rosen

Bei "Die Bachelorette" 2019 werden ab dem 17. Juli Single-Männer um Gerda Lewis kämpfen. Ob die "Bachelorette" im TV den Partner fürs Leben kennenlernt, ist allerdings unwahrscheinlich - bisher hielt die Beziehung bei keiner ihrer Vorgängerinnen. (AZ)

