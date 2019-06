23.06.2019

"Die Bachelorette" 2019: Start-Termin, Sendetermine, Kandidaten, Live

"Die Bachelorette" 2019 startet demnächst mit einer neuen Staffel. Diesmal darf Gerda Lewis 20 Kandidaten den Kopf verdrehen und Rosen verteilen. Der Start-Termin.

Am Mittwoch, 17. Juli 2019, startet die neue Staffel von "Die Bachelorette" 2019 auf RTL. Bevor es überhaupt losgeht, regen einige Medien sich über einen Oben-Ohne-Auftritt der neuen Bachelorette Gerda Lewis bei GNTM im vergangenen Jahr auf, aber das gehört wohl zum Geschäft.

Diesmal kämpfen 20 Kandidaten um das Herz von Gerda Lewis. Unter der Sonne Griechenlands werden die 20 Männer alles dafür tun, um die Traumfrau zu erobern. Und doch bekommt in der finalen achten Folge nur einer von ihnen die allerletzte Rose. Das sind die wichtigsten Infos zur Sendung.

"Die Bachelorette" 2019: Start-Termin

Die diesjährige Staffel von "Die Bachelorette" 2019 startet am 17. Juli um 20.15 Uhr auf RTL. Die weiteren Episoden der Sendung werden immer mittwochs ausgestrahlt.

Wer ist "Bachelorette" Gerda Lewis?

Die 26-jährige Gerda Lewis ist keine Unbekannte. Sie nahm 2018 an der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" teil und kam immerhin unter die besten 20 und wurde 17. Jetzt darf das Fitnessmodel, die noch als Influencerin arbeitet, selbst Rosen verteilen und den Männern als Bachelorette den Kopf verdrehen.

Mehr zur Bachelorette Gerda Lewis lesen Sie in unserem Porträt: Gerda Lewis im Porträt: Das ist die Bachelorette 2019.

Sendetermine von „Die Bachelorette“ 2019?

Die Folgen von "Die Bachelorette" 2019 laufen immer am Mittwochabend auf RTL. Das sind die einzelnen Sendetermine der insgesamt acht Folgen:

Mittwoch, 17. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 24. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 31. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 7. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 14. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 21. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 28. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 4. September 2019: 20.15 Uhr

Diese Kandidaten sind bei „Die Bachelorette“ 2019 dabei

Noch sind die 20 Kandidaten nicht bekannt. Welche Männer im Kampf um Traumfrau Gerda Lewis dabei sind, verkündet RTL demnächst.

„Die Bachelorette“ 2019 live im TV und Stream sehen

"Die Bachelorette" 2019 wird live im TV bei RTL zu sehen sein. Zusätzlich wird "Die Bachelorette" 2019 auch online im RTL-Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abrufbar sein. TV NOW ist allerdings kostenpflichtig.

Mehr lesen Sie hier: "Die Bachelorette" 2019 live im TV und Stream sehen.

News zur "Bachelorette" 2019

Was ist Gerda Lewis für eine Bachelorette? Wie wird sie von den Kandidaten umworben? News rund um die Sendung und die einzelnen Folgen bekommen Sie hier im Blog: News zu "Bachelorette" 2019. (AZ)

