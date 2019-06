vor 34 Min.

News zu "Bachelorette" 2019: Start-Termin steht fest

"Die Bachelorette" 2019: News rund um die Sendung, Gerda Lewis, Kandidaten und einzelne Folgen lesen Sie hier in unserem Blog.

Die "Bachelorette" 2019 sucht ab dem 17. Juli wieder die Liebe im TV. In diesem Jahr steht die 26-jährige Gerda Lewis im Mittelpunkt, die im vergangenen Jahr schon als Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen war.

Wie schlägt sich die neue Bachelorette? Wie hart wird der Konkurrenzkampf zwischen den Kandidaten? Und was passiert in den einzelnen Folgen? News rund um die Sendung lesen Sie immer aktuell in unserem Blog.

"Bachelorette 2019": News zu Folgen, Gerda Lewis und Kandidaten

25. Juni: Wer ist Gerda Lewis?

Bei "Die Bachelorette 2019" kämpfen die Kandidaten um die Gunst von Gerda Lewis. Die 26-Jährige hatte im vergangenen Jahr als Kandidatin an "Germany's Next Topmodel" teilgenommen und wurde 17.

Die Kölnerin ist gelernte Kosmetikerin - machte sich aber als Fitnessmodel und Influencerin einen Namen. Seit über einem Jahr ist sie Single - doch das soll sich als "Bachelorette" ändern.

Mehr über die neue Bachelorette lesen Sie hier: Gerda Lewis im Porträt.

22. Juni: Sendetermine von "Die Bachelorette"

Die acht Folgen von "Die Bachelorette" 2019 laufen ab dem 17. Juli immer am Mittwochabend ab 20.15 Uhr. Das sind die Sendertermine im Überblick:

Mittwoch, 17. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 24. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 31. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 7. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 14. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 21. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 28. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 4. September 2019: 20.15 Uhr

20. Juni 2019: Start-Termin steht fest

Auch im Sommer 2019 lässt sich eine "Bachelorette" auf RTL von Kandidaten umwerben. Wie der Sender nun mitteilte, startet die neue Staffel am 17. Juli. Die Rolle der Junggesellin übernimmt in diesem Jahr Gerda Lewis.

Insgesamt sind acht Folgen von "Die Bachelorette "2019" geplant. In diesem News-Blog informieren wir darüber, was in den einzelnen Episoden passiert, wie sich die Bachelorette schlägt und was sich die Kandidaten einfallen lassen. (sge)

Themen Folgen