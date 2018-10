14:45 Uhr

Kandidaten im Dschungelcamp 2019: Sibylle Rauch wohl dabei Panorama

Welche Dschungelcamp-Kandidaten sind bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" dabei? Laut einem Bericht gehört Sibylle Rauch zu den Teilnehmern.

Die Kandidaten im Dschungelcamp 2019 werden sich wieder ekligen Prüfungen stellen müssen. Moderatorin Sonja Zietlow kennt die Teilnehmer nach eigenen Angaben schon, die ab Januar bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zu sehen sein werden. Sie behält sie bisher aber für sich und auch der Sender RTL will noch keine Namen offiziell bestätigen.

Die zum Dschungelcamp 2019 überlicherweise gut informierte Bild will aber schon einige der Kadidaten kennen und nennt erste Namen. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Zeitung damit in den meisten Fällen recht behält. Diese beiden Promis werden bisher gehandelt - auch wenn RTL eine Stellungnahme ablehnt:

Sibylle Rauch

Nach Informationen der Bild soll die frühere Porno-Darstellerin und Schauspielerin Sibylle Rauch zu den Kandidaten gehören. In den 1980er Jahren galt die heute 58-Jährige als Sex-Symbol in Deutschland. Bekannt wurde sie vorallem durch ihre Rolle in vier Filmen der "Eis am Stiel"-Reihe. Später spiele sie auch in Hardcore-Pornofilmen mit. Ende der 1990er Jahre zog sie sich dann aus dem Filmgeschäft zurück und tritt seitdem nur noch selten in der Öffentlichkeit auf.

Domenico de Cicco

Auch Domenico de Cicco wird von der Bild als Dschungelcamp-Kandidat genannt. Der 35-Jährige machte in diesem Jahr bei der Sendung "Bachelor in Paradise" mit. Dort galten der Italiener und Evelyn Burdecki als Traumpaar. Danach trennte sich Burdecki aber von ihm, da eine andere Frau ein Kind von Domenico de Cicco erwartete. Wenn er bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" wirklich dabei sein sollte, ist das wohl ein Thema für die Gespräche am Lagerfeuer.

Dschungelcamp-Kandidaten: Otto bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"?

Otto Waalkes im Dschungelcamp? Er hatte sich in einem Interview mit der Zeitschrift Hörzu selbst in Spiel gebracht. Er sagte, dass er "selbstverständlich" bei der Sendung mitmachen würde - ihn habe bisher aber niemand gefragt. Ob RTL danach bei ihm angerufen hat? Der Sender will sich dazu nicht äußern.

Tony Marshall soll ebenfalls im Gespräch gewesen sein. Nach Angaben der Bild verhinderte aber eine chronische Herzschwäche die Teilnahme des Schlagersängers. Sein Arzt habe ihm verboten, ins Dschungelcamp zu ziehen.

Im vergangenen Jahr war übrigens Jenny Frankhauser die Siegerin beim Dschungelcamp. Sie ist die Schwester von Daniela Katzenberger, hat aber ein schwieriges Verhältnis zu ihr - woran auch der Sieg bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" nichts geändert hat. (AZ)

