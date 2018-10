vor 55 Min.

"Dschungelcamp" 2019: Ganze Folgen live im TV und Stream sehen Panorama

Das "Dschungelcamp" 2019 lässt sich ab Januar täglich live im TV und Stream sehen. Außerdem gibt es ganze Folgen als Wiederholung.

Neuigkeiten zum "Dschungelcamp" lesen Sie hier in unserem News-Blog.

Wenn RTL jedes Jahr im Januar prominente Kandidaten in den australischen Dschungel schickt und zu oft ekligen Prüfungen antreten lässt, schalten täglich Millionen Zuschauer ein. Auch 2019 wird es wieder ein "Dschungelcamp" geben, das sich dann im TV und Live-Stream sehen lässt. Die Moderation übernehmen wie gewohnt Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Wie läuft die Übertragung genau ab? Und wo lassen sich ganze Folgen als Wiederholung sehen, wenn eine Sendung verpasst wurde? Hier liefern wir die Antworten auf diese Fragen.

"Dschungelcamp" 2019 im TV und Live-Stream

Wer das "Dschungelcamp" 2019 im TV sehen möchte, muss zu den jeweiligen Sendeterminen einfach RTL einschalten. Beim Live-Stream auf dem PC oder auf mobilen Geräten gilt es hingegen ein bisschen mehr zu beachten.

RTL bietet dafür die Plattform "TV Now Plus" an, über die sich auch Formate anderer Sender der Mediengruppe wie RTL 2 oder Vox sehen lassen (hier geht es zu dieser Website). Wer hier einen Live-Stream zu aktuellen Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" oder zu einer anderen Sendung sehen möchte, hat aber nur während einer Testphase von 30 Tagen kostenlos die Möglichkeit dazu. Laut RTL fallen danach 2,99 pro Monat an. Die Service sei monatlich kündbar.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Die Stunde danach" live im TV und Stream

Bei "Dschungelcamp" 2019 kehrt auch wieder der Live-Talk "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Die Stunde danach" zurück. Angela Finger-Erben redet dabei direkt nach der Sendung auf RTLplus mit Kandidaten, Angehörigen und prominenten Fans. Das Ganze lässt sich ebenfalls als Live-Stream über "TV Now Plus" sehen.

"Dschungelcamp" 2019: Ganzen Folgen als Wiederholung

Neben dem kostenpflichten Dienst "TV Now Plus" gibt es auch das kostenlose "TV Now". Darüber lässt sich zwar kein Live-Stream sehen, dafür können aber später ganze Folgen als Wiederholung angesehen werden. Im vergangenen Jahr wurden diese Wiederholungen außerdem hier auf der offiziellen Seite zum "Dschungelcamp" angeboten.

Sendetermine zum "Dschungelcamp" 2019

Im vergangenen Jahr lief das "Dschungelcamp" vom 19. Januar bis zum 4. Feburar. Die neue Staffel wird ebenfalls im Januar starten, die genauen Sendetermine stehen aber noch nicht fest. Sobald sich das ändert, erfahren Sie die Termine und Uhrzeiten an dieser Stelle. (AZ)

