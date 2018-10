16:05 Uhr

"Dschungelcamp" 2019: Sonja Zietlow kennt Kandidaten schon Panorama

Im "Dschungelcamp" 2019 werden sich wieder prominente Kandidaten ekligen Prüfungen stellen müssen. Hier die News zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus".

Hier erfahren Sie, wo Sie das "Dschungelcamp" 2019 live im TV und Stream sehen.

Welche Kandidaten gehen ins "Dschungelcamp 2019"? Was ist in der aktuellen Staffel neu? In unserem News-Blog sammeln wir alle Neuigkeiten zur RTL-Sendung.

Dschungelcamp 2019: News zu Kandidaten und mehr

8. Oktober: Was ist neu im Dschungelcamp 2019?

Mehr oder weniger prominente Kandidaten, Prüfungen mit Ekel-Faktor und fiese Moderatoren - vieles wird beim "Dschungelcamp" 2019 beim Alten bleiben. Nach Informationen der Bild plant RTL aber auch eine wichtige Neuerung.

Demnach soll der Sender mit der neuen Staffel eine Siegerprämie einführen, um prominente Teilnehmer gewinnen zu können. Der künftige Dschungelkönig erhält demnach wohl 250.000 Euro. RTL selbst hat noch keine Informationen zur neuen Staffel offiziell bestätigt.

1. Oktober: Sonja Zietlow kennt Kandidaten schon

Bisher hält RTL noch geheim, welche Kandidaten beim "Dschungelcamp 2019" dabei sein werden. Allerdings hat Moderatorin Sonja Zietlow auf Facebook verraten, dass die Teilnehmer bereits feststehen:

Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis die ersten Namen offiziell genannt werden. Ein Promi hat sich aber schon selbst ins Gespräch gebracht. Otto Waalkes sagte der Zeitschrift Hörzu zu der Frage, ob er ins Dschungelcamp gehen würde: "Selbstverständlich, aber man hat mich noch nicht gefragt." Otto bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"? RTL will sich dazu nicht äußern.

Definitiv nicht dabei sein wird Tony Marshall. Laut Bild sollte der Schlagersänger sogar eine Rekord-Gage von 300.000 Euro erhalten - doch gesundheitliche Probleme machen eine Teilnahme unmöglich. Ein Arzt habe dem Sänger wegen einer chronischen Herzschwäche untersagt, als Kandidat in den Dschungel zu gehen.

Anders als die Kandidaten stehen die Moderatoren schon offiziell fest - wobei es keine Überraschungen gibt: Neben Sonja Zietlow wird auch Daniel Hartwich wieder die Sendung begleiten. Der Start-Termin liegt wieder im Januar, steht aber noch nicht genau fest. (AZ)

