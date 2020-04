vor 17 Min.

"Prince Charming", Folge 2: Kandidat gesteht Nicolas ein pikantes Geheimnis

"Prince Charming" lief gestern Abend mit Folge 2 im TV. Alle Infos zur Sendung lesen Sie hier bei uns im aktuellen Nachbericht.

Gestern ging es bei " Prince Charming" mit Folge 2 und den ersten Rendezvous weiter. Vergangene Woche startete das neue Showformat auf Vox.

In der ersten homosexuellen Kuppelshow im deutschen Fernsehen kämpfen in den kommenden Wochen 20 Männer um das Herz von Nicolas Puschmann. Im Herbst war die Sendung schon im Stream auf TV Now zu sehen, nun läuft sie erstmals kostenlos im TV.

Alle Infos zur gestrigen Folge 2 von "Prince Charming" präsentieren wir Ihnen hier in unserer Übersicht.

"Prince Charming" gestern: Nachbericht zu Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Nach dem Kennenlernen in der Auftaktshow lud Nicolas gestern in Folge 2 zu den ersten Dates ein. Auf dem Programm stand ein Gruppen- und ein Einzeldate. Das Gruppendate fand mit sieben Kandidaten auf einem Boot statt, für das Einzeldate hatte sich "Prince Charming" ausgerechnet Dominic ausgesucht, der schon nach einer Nacht in der Männer-Villa ein pikantes Geheimnis mit sich herumtrug.

Erst nach dem ersten Kuss bei "Prince Charming" gestand Dominic Nicolas die Geschehnisse aus der vergangenen Nacht. Er gab zu, nackt mit seinem Mitstreiter Aaron im Bett gekuschelt zu haben. Nicolas zeigte sich entsetzt und enttäuscht zugleich: "Es fing so gut an und wurde so scheiße!", so der 28-jährige über sein Date.

Wer ist raus?

Auch wenn man meinen könnte, dass Nicolas Dominic und Aaron für ihren Fehltritt nach Hause schicken würde, scheinen es ihm die beiden angetan zu haben - sie durften bleiben. Dafür mussten Dominik aus Wien, und John die Koffer packen und die Heimreise antreten.

