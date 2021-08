"Querschläger": So wird der Hamburg-Tatort heute

Der Hamburg-Tatort heute ist eine Wiederholung. Ein verzweifelter Vater, mehrere Tote - der Fall ist für Falke und Grosz hochemotional. Lohnte sich "Querschläger"?

"Querschläger" heißt der Tatort aus Hamburg , der heute am Sonntag (22.08.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der Krimi ist eine Wiederholung , die Erstausstrahlung fand am 01. Dezember 2019 statt.

, der heute am Sonntag (22.08.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der Krimi ist eine , die fand am 01. Dezember 2019 statt. Wie weit geht ein Vater, um seiner Tochter ein gutes Leben schenken zu können? Um diese Frage dreht sich der Fall mit den Bundespolizisten Thorsten Falke und Julia Grosz .

und . In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Hamburg-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Ein Heckenschütze schießt auf einem Autohof auf einen Lkw-Fahrer, der Täter flüchtet unerkannt. Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) ermitteln im Umfeld der Spedition: Handelt es sich um einen psychisch gestörten Einzeltäter oder um eine Auseinandersetzung im Truckermilieu? Bei ihren Ermittlungen stoßen Falke und Grosz auf eine Mauer des Schweigens. Während sie mehr und mehr von einer Erpressung ausgehen, schlägt der Täter erneut zu.

Macht sich Sorgen um seine Tochter (Charlotte Lorenzen): Steffen Thewes (Milan Peschel) spielt eine emotionale Rolle im Tatort heute. Foto: Christine Schroeder, NDR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Querschläger" heute einzuschalten?

Wie verzweifelt muss der Vater eines Kindes sein, das am Sterben ist? Dazu braucht es einen Tatort wie "Querschläger", der vorzüglich besetzt ist. Vor allem beeindruckt Milan Peschel in der Hauptrolle des Thewes. Regisseur Stephan Rick macht deutlich, wie sich nun moralische wie ethische Begriffe bei dem von Verzweiflung getriebenen Vater, der seine sterbenskranke Tochter Sara (Charlotte Lorenzen) retten will, verschieben. Andererseits inszeniert er "Querschläger" ziemlich plakativ. Darum lebt auch dieser Tatort in erster Linie von Emotionen.

Thewes dreht durch, beeindruckend gespielt von Milan Peschel. Foto: Christine Schroeder, NDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Hamburger-Tatort heute

Thorsten Falke : Wotan Wilke Möhring

: Julia Grosz : Franziska Weisz

: Steffen Thewes : Milan Peschel

: Cem Aksoy "Jimmy": Eray Egilmez

"Jimmy": Eray Egilmez Efe Aksoy : Deniz Arora

: Tine Geissler: Marie Rosa Tietjen

Roland Rober "Rolle": Rudolf Danielewicz

Marie Thewes : Oana Solomon

: Sara Thewes : Charlotte Lorenzen

: Torben Falke : Levin Liam

: Levin Liam Kathy Aksoy: Esther Roling

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Falke und Grosz sind die Tatort-Ermittler in Hamburg

Hauptkommissar Thorsten Falke ist ein echter "Straßenbulle". Er kennt Hamburg, er kennt die Menschen. Er ermittelt pragmatisch, ist impulsiv und geradeheraus - was ihm oft Probleme mit Anwälten oder Vorgesetzten beschert. Falke ist Single, hat sich bewusst gegen eine Familie entschieden. Aus einer Affäre mit einer verheirateten Frau hat er aber einen heranwachsenden Sohn, der jedoch nicht weiß, wer sein Vater ist.

Falke arbeitet zunächst beim LKA Hamburg, wechselt später aber zur Bundespolizei. 2016 trifft er bei Ermittlungen auf die junge Polizeioberkommissarin Julia Grosz, die nach einem traumatischen Auslandseinsatz in Afghanistan am Flughafen Hannover stationiert ist. Seither arbeiten beide zusammen - anfangs professionell, aber distanziert. Mit der Zeit wachsen die beiden aber zusammen.

